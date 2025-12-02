صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور ہائیکورٹ :سکیورٹی اداروں کی انسدادِ دہشتگردی کی ہنگامی مشقیں

  • پاکستان
لاہور(کورٹ رپورٹر)چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ عالیہ نیلم کی خصوصی ہدایات پر سکیورٹی فورسز کے ردعمل کا وقت اور آپریشنل تیاریوں کو جانچنے کیلئے لاہور ہائیکورٹ میں انسدادِ دہشت گردی کی ہنگامی مشقیں منعقد ہوئیں۔۔۔

جن میں پولیس، ایلیٹ فورس، سی ٹی ڈی، سپیشل برانچ، بم ڈسپوزل سکواڈ، ریسکیو 1122 اور دیگر متعلقہ محکموں نے حصہ لیا،مشقوں کا مقصد ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تیاری اور موقع پر پہنچ کر جوابی کارروائی کے وقت کو جانچنا تھا۔مشقوں کی نگرانی ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (سکیورٹی برانچ)لاہور ہائیکورٹ نے کی،مشق علی الصبح فرضی الرٹ ملنے کے ساتھ شروع ہوئی،جس کے بعد تمام متعلقہ ٹیمیں چند منٹوں میں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے صوبہ بھر کی تمام عدالتوں میں ججز، عدالتی عملہ، وکلاء اور سائلین کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ہدایت کی تھی۔

