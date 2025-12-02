کراچی:بچہ گٹر میں گر کر جاں بحق ، 14 گھنٹے بعد لاش برآمد
سرکاری عملہ لیٹ ،شہری مشینری لائے ،دنیا نیوز کی ٹیم یرغمال سندھ اسمبلی میں احتجاج ، حکومت دادرسی کرے : ایم کیوایم
کراچی (سٹاف رپورٹر، دنیا نیوز)کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں نیپا چورنگی کے قریب کھلے مین ہول میں گرنے والے 3 سالہ بچے کی لاش 14 گھنٹے بعد ایک کلو میٹر دور نالے سے مل گئی، سرکاری عملے کی جانب سے تاخیرسے آنے پر نیپا چورنگی پر شہریوں نے احتجاج کیا اور ٹائر جلا کر سڑک بلاک کردی،دنیا نیوز کی ٹیم کو اس موقع پر یرغمال بھی بنایا گیا۔ ریسکیو عملے نے ابتدا میں بہت کوشش کی تاہم مناسب مشینری نہ ہونے کے باعث آپریشن روکنا پڑا۔اتوار کی رات خریداری کیلئے آئی فیملی کا تین سالہ بچہ ابراہیم ولد نبیل ایک ڈیپارٹمنٹل سٹور کے باہر رات گیارہ بجے کھلے مین ہول (گٹر)میں گر گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق رات گئے ریسکیو آپریشن رکنے کے بعد لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ہیوی مشینری منگوائی اورلاش خود نکالی جس کی ویڈیو سامنے آگئی ہے جبکہ سرکاری ادارے خود کریڈٹ لیتے رہے ۔
بچے کے والد کا کہناہے کہ شاپنگ کرکے نکلے تواکلوتا بیٹا ہاتھ چھڑا کربھاگا، آنکھوں کے سامنے گٹرمیں گرا، مین ہول پرڈھکنا نہیں تھا۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں پیر کو نیپا چورنگی کے قریب گٹر میں گرکر جاں بحق ہونے والے معصوم بچے ابراہیم کی موت پر اپوزیشن ارکان نے سخت احتجاج کیا،قائد حزب اختلاف اس معاملے پر بولنا چاہتے تھے ، اجازت نہ ملنے پر ایم کیو ایم کے ارکان ایوان سے احتجاجاً واک آؤٹ کرکے چلے گئے ۔ ایوان کی کارروائی کے آغاز میں نیپا چورنگی کے قریب کھلے مین ہول میں گر جاں بحق ہونے والے بچے ابراہیم کیلئے خصوصی دعا کی گئی۔ رکن اسمبلی ریحان بندوکڑا نے متوفی بچے کے تصویر اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی،انہوں نے کہا کہ یہ مسکراتا چہرا دکھا رہا ہوں وہ دنیا سے چلا گیا، اس موقع پرکئی ارکان آبدیدہ ہوگئے ۔
خواتین ارکان حنا دستگیر اور ہیر سوہو اپنے آنسو پوچھتی نظر آئیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ جس کسی کی کوتاہی سے واقعہ پیش آیا اس کو سزا ملے گی ۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ترجمان نے مین ہول میں گر کر معصوم بچے کی ہلاکت کے دلخراش واقعہ کو 18 سالہ بدترین بدعنوان متعصب طرز حکمرانی کا شاخسانہ قرار دے دیا اورکہا کہ نو ٹاؤنز میں چیئرمین ہونے کے باوجود حادثے کی ذمہ داری لینے سے گریزاں ہو کر بلیم گیم شروع کرنا جماعت اسلامی کی اعلیٰ درجے کی منافقت کو عیاں کر رہا ہے ۔ سندھ حکومت فی الفور معاملے کی شفاف تحقیقات کرکے ورثا کی دادرسی کیلئے عملی اقدامات یقینی بنائے ۔