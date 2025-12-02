یونان کشتی حادثہ، غفلت و بدعنوانی پر ایف آئی اے کے 13 افسر برطرف
کشتی حادثہ2023 :کراچی ایئرپورٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر، دو اسسٹنٹ ڈائریکٹرز،فیصل آباد ایئرپورٹ کے اے ڈی فارغ ڈپٹی ڈائریکٹر ملتان ایئرپورٹ کی سمگلرز سے مبینہ روابط پر 3 سال تنزلی،دو سینئر انویسٹی گیٹرز غفلت پر برخاست اے ڈی اسلام آباد ایئرپورٹ ، انسپکٹر، 4 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، 1 ایڈمنسٹریٹر ، متعدد اہلکاروں کی اپیلیں مسترد ،سزائیں برقرار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر،اپنے کامرس رپورٹر سے ، دنیا نیوز)وفاقی وزارت داخلہ نے یونان کشتی حادثہ ، غفلت و بدعنوانی پر 13 افسروں کو برطرف کر دیا، سزاؤں کے خلاف اپیلیں مسترد کر دیں۔وفاقی سیکرٹری داخلہ نے یونان کشتی حادثہ 2023 سمیت غفلت، بدعنوانی اور غیر پیشہ ورانہ رویے پر کئی افسروں کو برطرف کیا، یونان کشتی حادثہ 2023 میں غفلت کے الزامات ثابت ہونے پر کراچی ایئرپورٹ کے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر، 2 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کو برطرف کر دیا گیا۔
فیصل آباد ایئرپورٹ کے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو بھی یونان کشتی حادثہ 2023 میں غفلت کے الزامات ثابت ہونے پر برطرف کر دیا گیا، ملتان ایئرپورٹ پر تعینات ڈپٹی ڈائریکٹر کو انسانی سمگلرز سے مبینہ روابط پر 3 سال کے لیے عہدے اور تنخواہ میں تنزلی کی سزا دی گئی۔ناقص تفتیش پر 2 سینئر انویسٹی گیٹرز جبکہ غفلت اور لاپرواہی پر ایک اسسٹنٹ ڈیٹابیس ایڈمنسٹریٹر بھی ملازمت سے فارغ کر دیئے گئے ، 4 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور ایک انسپکٹر کی غیر حاضری، غفلت اور ناقص تفتیش پر بنیادی تنخواہ میں 1 سے 3 سال کی کمی کی گئی۔اسلام آباد ایئرپورٹ پر قیدی کو مس ہینڈل کرنے پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور انسپکٹر کو سینشور کی سزا سنائی گئی، 6 سب انسپکٹر، 1 اے ایس آئی، 3 ہیڈ کانسٹیبل اور 5 کانسٹیبلز کی اپیلوں کو مسترد کر کے نوکری سے برخاست کی سزا کو برقرار رکھا گیا۔
اس کے علاوہ غیر حاضری پر ایل ڈی سی کی اپیل نوکری سے برخاست کی سزا کو برقرار رکھا گیا، سپرنٹنڈنٹ اور سب انسپکٹر کی اپیل پر پروموشن روکنے کی سزا کو تبدیل کرکے سینشور میں تبدیل دیا گیا۔ سیکرٹری انٹیریئر اینڈ نارکوٹس کنٹرول نے کہا کہ ادارے میں کسی بھی قسم کی غفلت یا بدعنوانی کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔