لگتا ہے پی ٹی آئی اپنا شو بھرپور اور نتیجہ خیز بنانا چاہتی ہے
ماحول پر اثرانداز ہونے کی کوشش کی تو حکومت آئینی آپشن استعمال کر سکتی
(تجزیہ:سلمان غنی)
پی ٹی آئی کی جانب سے آج منگل کے روز، اسلام آباد ہائیکورٹ اور اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کے پیش نظر حکومت نے انتظامی اقدامات کر رکھے ہیں اور اس ضمن میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے ۔اس کے ساتھ ہی وزیراعلیٰ یہ بھی کہتے نظر آرہے ہیں کہ ہمارا احتجاج پُرامن ہوگا، لیکن کیا واقعی ایسا ہوگا؟ ۔آج کے احتجاج کے حوالے سے وکلا برادری کو بھی متحرک کیا گیا ہے اور مختلف اضلاع سے وکلا نمائندوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ، جس سے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنا شو بھرپور اور نتیجہ خیز بنانا چاہتی ہے ۔احتجاج کی کال 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے کی بنیاد پر دی گئی۔ اسلام آباد کے سیاسی حلقے گورنر راج کے آپشن کو پختونخوا حکومت پر دباؤ ڈالنے کا حربہ قرار دے رہے ہیں۔
اطلاعات یہ بھی ہیں کہ رات گئے تک بانی پی ٹی آئی کی بہنوں اور ان کے وکلا کو ملاقات کی اجازت دینے پر غور ہوتا رہا ،مگر حتمی فیصلہ نہ ہوسکا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کسی کو قانون پر اثرانداز نہیں ہونے دیا جائے گا اور اس سلسلے میں قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ اس ضمن میں حکمتِ عملی طے کرلی گئی ہے ۔پی ٹی آئی کا مؤقف ہے کہ احتجاج پُرامن ہوگا اور اسے روکنے کا کوئی جواز نہیں۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ریڈ زون میں خصوصی حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے اور پی ٹی آئی کی احتجاجی قوت کو سخت سکیورٹی اور ضابطوں کے ذریعے محدود رکھا جائے گا۔ اڈیالہ جیل کے ارد گرد پولیس تعینات کی جا رہی ہے اور کسی کو ریلی یا گروپ کی صورت میں وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔پی ٹی آئی کی تیاریوں سے لگتا ہے کہ وہ احتجاج کو پُرامن رکھنا چاہتی ہے مگر کسی بھی ہنگامی صورتِ حال کے لیے تیار ہے ۔
خصوصاً بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے یکجہتی اور ان کی سکیورٹی کا بھی بندوبست کیا گیا ہے ۔ پی ٹی آئی کے ذرائع کا اصرار ہے کہ ہم ہر صورت اڈیالہ جائیں گے اور اپنے لیڈر سے یکجہتی کا اظہار کریں گے ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ احتجاج میں اراکینِ پارلیمنٹ اور پارٹی ذمہ داران بھی شامل ہوں گے ۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بدمزگی پیدا ہو، مگر حکومت کے حوالے سے ہماری اطلاعات اچھی نہیں۔اسلام آباد کے صحافتی حلقوں کی رائے ہے کہ اس احتجاج کا اصل مقصد حکومت پر دباؤ بڑھانا اور اپنے لیڈر سے یکجہتی کا اظہار ہے ، لیکن کیا وہ ایسا کر پائیں گے ؟۔ حکومتی تیاریوں سے لگتا ہے کہ حکومت کسی کو ہنگامی صورتِ حال پیدا نہیں کرنے دے گی۔اصل سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی احتجاجی سلسلے کو مؤثر اور نتیجہ خیز بنا پائے گی؟۔
اس حوالے سے پختونخوا حکومت اور جماعت ایک خاص حکمتِ عملی پر گامزن ہیں۔ مقصد بڑے احتجاج کی فضا بنانا اور اسے آگے بڑھانا ہے ، مگر فی الحال اس کے آثار واضح نظر نہیں آرہے ۔تاہم وزیراعلیٰ پختونخوا کے اعتماد سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ حکومتی حلقوں میں چہ میگوئیاں جاری ہیں کہ پختونخوا میں گورنر راج کا انحصار پی ٹی آئی کے طرزِ عمل پر ہے ، اور اگر پی ٹی آئی نے قانون کو ہاتھ میں لینے یا اسلام آباد کے ماحول پر اثرانداز ہونے کی کوشش کی تو حکومت آئینی آپشن استعمال کر سکتی ہے ۔