پنجاب : سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے، قتل، ڈکیتی، منشیات فروشی کے 28 ریکارڈ یافتہ ملزم ہلاک
لاہور کے علاقوں کاہنہ، ماڈل ٹاؤن ،گرین ٹاؤن ،سول لائنز، کینٹ اور اقبال ٹاؤن میں 6منشیات فروش مارے گئے گوجرانوالہ ،گجرات میں 3،3،فیصل آباد ،ملتان ،سرگودھا،ڈی جی خان میں 2،2ملزم ہلاک، 7زخمی ملزم گرفتار
لاہور(نمائندگان دنیا)پنجاب کے مختلف اضلاع میں سی سی ڈی کے ساتھ مبینہ مقابلوں میں قتل ،ڈکیتی، منشیات فروشی میں ملوث 28ریکارڈیافتہ ملزم ہلاک ہوگئے ۔7ملزم زخمی حالت میں گرفتار کرلئے گئے ۔لاہور کے علاقوں کاہنہ، ماڈل ٹاؤن،گرین ٹاؤن ،سول لائنز، کینٹ، اقبال ٹاؤن میں منشیات فروشی سمیت سنگین مقدمات میں ملوث 6زیر حراست ملزمان آصف، فرید ،محسن علی ،فاروق، رمضان ڈوگر اور وسیم ریکوری کے لئے لے جاتے ہوئے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوگئے ۔گوجرانوالہ ریجن میں بدنام زمانہ ریکارڈ یافتہ منشیات اور آئس کے تین بڑے ڈیلروں تنویر،رمضان اور آصف کی گرفتاریوں کیلئے چھاپہ مارا گیا تو ملزموں نے سی سی ڈی کے اہلکاروں پر فائرنگ کردی ، جوابی فائرنگ میں تینوں ملزم ہلاک ہوگئے ۔گجرات میں 3مختلف مقابلوں میں 3ملزم ہلاک ہوئے ،اوڈ گینگ کا سرغنہ عمران اسلم اپنے فعال ترین رکن بنارس سمیت دو مقابلوں میں ماراگیا،دونوں ملزم ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر خاتون کے قتل میں بھی ملوث تھے۔
تیسرے پولیس مقابلے میں آن لائن منشیات فروخت کرنے والے گینگ کا سربراہ حسنین عرف نونا ہلاک ہوگیا، ملزم پہلے بھی منشیات کی بھاری مقدار کے ساتھ گرفتار ہو کر دو سے زیادہ مرتبہ جیل جا چکا ہے ۔اوکاڑہ میں تین پولیس مقابلوں میں ایک منشیات فروش ہلاک، 2کو زخمی حالت میں گرفتار کرلیا گیا، 24 مقدمات کاریکارڈیافتہ غلام مصطفی عرف بگی تھانہ حویلی لکھا کی حدود میں مارا گیا جبکہ ذوالفقار کو نئی سبزی منڈی اور ممتاز عرف تاجی کو تھانہ شاہبھور کی حدود میں مقابلوں کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا ۔بصیرپور سرکل میں سی سی ڈی کے ساتھ مبینہ مقابلے میں بدنام زمانہ منشیات فروش اللہ یار عرف مڈھی ہلاک ہوگیا،ملزم کے قبضہ سے ایک کلو سے زائد چرس،موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمدکرلیا گیا۔
فیصل آباد کے تھانہ نشاط آبا دکے علاقے غلام محمد آباد نمبر 2 میں سی سی ڈی کیساتھ مبینہ مقابلے میں 2 بدنام زمانہ منشیات فروش غلام شبیر اور احسن ہلاک ہوگئے ، ہلاک ملزمان متعدد مقدمات میں مطلوب تھے ۔ملتان میں سی سی ڈی وہاڑی اور سی سی ڈی جلالپور کی ٹیموں کے ساتھ مبینہ مقابلوں میں قتل ،ڈکیتی، منشیات فروشی کے متعدد مقدمات میں مطلوب افضل اور عاشق عرف رشید ہلاک ہوگئے جبکہ 3ملزموں شہباز،رشید ،اشرف کوزخمی حالت میں گرفتار کرلیا گیا۔سرگودھا کے علاقہ کوٹ مومن میں سی سی ڈی کے ساتھ مقابلے میں2منشیات فروش جہانزیب عرف شنٹو،غلام عباس ہلاک ہوگئے ۔ڈیرہ غازی خان میں شادن لُنڈ کے علاقے سی سی ڈی کے آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 2 منشیات فروش خالد اور عبدالرحمن ہلاک ہوگئے ۔میلسی کے نواحی علاقے موچی پورہ موضع خانپور کے قریب سی سی ڈی کے ساتھ مبینہ مقابلے میں منشیات فروش اللہ بخش ماراگیا، ملزم بدنام زمانہ منشیات فروش گروہ ظفر چھیتا کا سپلائرتھا،ملزم کے قبضے سے 30 بور کا ناجائز پسٹل بھی برآمد ہوا۔
بورے والا کے نواحی علاقے اڈا 519 ای بی پُل نہر کے قریب سی سی ڈی کے ساتھ مبینہ مقابلے میں قتل، منشیات فروشی سمیت متعد مقدمات میں مطلوب ڈاکو افضل ہلاک ہوگیا۔سیالکوٹ میں پل سینیاراں والا نیکا پورہ پر چارملزوں نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ کردی، جس سے مجید عرف علی نامی بدنام زمانہ منشیات فروش ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوگیا جبکہ باقی فرار ہوگئے ۔کوٹ رادھا کشن میں قتل اور راہزنی کے 13 سے زائد مقدمات میں ملوث ڈاکو عدیل تھانہ صدر پھولنگر کے علاقے میں پولیس مقابلے کے دوران ماراگیا۔ننکانہ میں تھانہ بڑا گھر کے علاقہ میں مشہور منشیات فروش اعجاز عرف ججی مبینہ سی سی ڈی مقابلے میں ہلاک ہوگیا۔چنیوٹ میں چناب نگر کے نواحی علاقہ چوک ترکھانوالا نزد جنڈ والا قبرستان پر سی سی ڈی کے ساتھ مبینہ مقابلے میں منشیات فروش ظفر ماچھی مارا گیا جبکہ دو ساتھی فرار ہوگئے ۔ ساہیوال کے تھانہ فتح شیر اور سٹی چیچہ وطنی میں مزید 2منشیات فروشوں کاشف عرف کاشی اور شاہد عرف بھسہ کو زخمی حالت میں گرفتار کرلیا گیا ہے۔