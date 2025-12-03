صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نمل یونیورسٹی میں گیس لیکیج سے دھماکہ، 3 طلبہ، 1 ملازم جھلس گیا

  • پاکستان
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر،نیوز رپورٹر)نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز (نمل) مین کیمپس ایچ نائن میں منگل کو گیس لیک ہونے کی وجہ سے دھماکے میں 3 طلبہ اور صفائی عملے کا ایک ملزم جھلس گیا۔

نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز (نمل) مین کیمپس ایچ نائن میں منگل کو گیس لیک ہونے کی وجہ سے دھماکے میں 3 طلبہ اور صفائی عملے کا ایک ملزم جھلس گیا، کیمپس میں ہلچل مچ گئی، 22 سالہ ثنا اللہ کا 99 فیصد جسم جل چکا، تین طلبہ کی حالت بھی نازک بتائی جاتی ہے۔

