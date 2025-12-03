نمل یونیورسٹی میں گیس لیکیج سے دھماکہ، 3 طلبہ، 1 ملازم جھلس گیا
نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز (نمل) مین کیمپس ایچ نائن میں منگل کو گیس لیک ہونے کی وجہ سے دھماکے میں 3 طلبہ اور صفائی عملے کا ایک ملزم جھلس گیا، کیمپس میں ہلچل مچ گئی، 22 سالہ ثنا اللہ کا 99 فیصد جسم جل چکا، تین طلبہ کی حالت بھی نازک بتائی جاتی ہے۔