قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی، 8 اداکاراؤں ودیگر کو وارننگ نوٹسز جاری

  • پاکستان
اداکارہ صائمہ چودھری اور چاندنی سحر سے دو دن کے اندرتحریری جواب طلب

لاہور(دی رپورٹر )پنجاب کونسل آف دی آرٹس، انفارمیشن اینڈ کلچر ڈیپارٹمنٹ لاہور نے سٹیج ڈراموں میں قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پرپھر 8 اداکاراؤں، پروڈیوسرز اور لائسنس ہولڈرز کو وارننگ نوٹسز جاری کر د ئیے ہیں۔ڈرامہ ایس او پیز، ڈرامہ ایکٹ اور حکومتِ پنجاب کی بنائی ڈرامہ پالیسی کی مسلسل خلاف ورزیوں پراداکارہ کرینہ جٹ، چاہت چودھری ، روپ جٹ، انجمن رانا، منال خان اور ندا چودھری کو وارننگ جاری کی گئی ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس درست کریں ورنہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی جبکہ اداکارہ صائمہ چودھری ،اداکارہ چاندنی سحر کو نوٹسز جاری کئے گئے ہیں کہ وہ دو دن کے اندر تحریری طور پر جواب جمع کرائیں ، ناز تھیٹر کے پروڈیوسر کو بھی تحریری طور پر دو دن کے اندر وضاحت پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ پروڈیوسرز اور لائسنس ہولڈرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی پرفارمنس، سکرپٹ اور سٹیج سرگرمیوں کو قواعد کے مطابق بنائیں ورنہ ان کے خلاف مزید سخت کارروائی کی جائے گی،ڈرامہ ایس او پیز اور حکومت پنجاب کی بنائی ڈرامہ پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والے تھیٹرز میں کمال تھیٹر، تماثیل تھیٹر اور ناز تھیٹر بھی شامل ہیں۔

