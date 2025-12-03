آئینی عدالت:حلقہ پی بی21 میں دوبارہ گنتی کے فیصلے کیخلاف درخواست پرسماعت ملتوی
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)وفاقی آئینی عدالت نے بلوچستان کے حلقہ پی بی 21 صالح بھوتانی کی الیکشن کمیشن کے دوبارہ گنتی کے فیصلے کیخلاف درخواست پر سماعت 18 دسمبر تک ملتوی کردی۔
چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی، وکیل فاروق ایچ نائیک نے عدالت کو بتایا کہ ٹربیونل میں ایشوز فریم ہو چکے ہیں،وکیل خواجہ حارث نے کہا یہ معاملہ حقائق کے تنازعے کا نہیں۔ فاروق ایچ نائیک نے عدالت سے دستاویزات جمع کرانے کیلئے مزید مہلت کی استدعا کی، جس پر عدالت نے سماعت ملتوی کردی۔