17سے 19 گریڈ کے 4 افسروں کی ڈیپوٹیشن مدت میں توسیع
گریڈ 19میں ترقی کیلئے تربیتی کورس کے دوران خاتون افسرنازش نصیرکی نامزدگی منسوخ
اسلام آباد (ایس ایم زمان )اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے 17سے 19گریڈ کے 4افسروں کی ڈیپوٹیشن مدت میں توسیع کے احکامات جاری کردیئے ، جبکہ گریڈ 19میں ترقی کیلئے تربیتی کورس کے دوران خاتون افسرنازش نصیرکی نامزدگی منسوخ کردی گئی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن احکامات کے مطابق آفس مینجمنٹ سروس گروپ گریڈ 18 کے افسر محمد شاہد بشیر کی متروکہ وقف املاک بورڈ میں 13 دسمبر 2025 سے 12 دسمبر 2027 تک 2سال کیلئے ڈیپوٹیشن مدت میں توسیع کی گئی، گریڈ 17 کے افسر محمد عارف خان کو تین سال کی ڈیپوٹیشن پر وزارت مواصلات سے وزارت تجارت کے ادارے انٹیکوئیچل پراپرٹی رائٹس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر انفورسمنٹ تعینات کیا گیا ہے ، سردار بہادر خان یونیورسٹی کوئٹہ کی گریڈ 19 کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شمائلہ عمر کی نیکٹا میں ڈیپوٹیشن مدت میں 27 دسمبر 2025 سے ایک سال کی توسیع کی گئی ہے ۔ محکمہ صحت بلوچستان کی گریڈ 17 کی لیڈی میڈیکل آفیسر ڈاکٹر زینب خالد نوشیروانی کو ڈیپوٹیشن پر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ری ہیبلٹیشن میں تعینات کیا گیا ہے ۔دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے گریڈ 19 میں ترقی کے لیے لازمی تربیتی کورس مڈ کیرئیر مینجمنٹ کورس کے شروع ہونے کے 15روز بعد ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈیپارٹمنٹ بلوچستان نازش نصیر کی نامزدگی منسوخ کر دی ہے ،کورس 17 نومبر 2025 سے شروع ہے جو کہ 23 جنوری 2026 تک جاری رہے گا۔