نیوی وار کالج لاہور میں آٹھویں میری ٹائم سکیورٹی ورکشاپ شروع
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)پاکستان نیوی وار کالج لاہور میں آٹھویں میری ٹائم سکیورٹی ورکشاپ کا باقاعدہ آغاز ہوگیا جو 12 دسمبر 2025 تک جاری رہے گی، ورکشاپ کا افتتاح کمانڈنٹ پاکستان نیوی وار کالج ریئر ایڈمرل سہیل احمد عزمی نے کیا۔
استقبالیہ خطاب میں ریئر ایڈمرل سہیل احمد عزمی نے کہا کہ بدلتی ہوئی عالمی صورتحال میں پاکستان کی بحری صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ انہوں نے میری ٹائم سکیورٹی ورکشاپ کو ایک نمایاں قومی پلیٹ فارم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ورکشاپ علم و تجربے کے تبادلے اور پاکستان کی بلیو اکانومی کو مضبوط بنانے کے لیے قوم کے مجموعی اشتراک کے تصور کو فروغ دے رہی ہے ۔ ورکشاپ میں اراکینِ پارلیمنٹ، پالیسی ساز، سینئر سول و عسکری قیادت، ماہرین تعلیم، میڈیا سے وابستہ افراد اور تاجر برادری شریک ہیں تاکہ سمندروں کے پائیدار استعمال اور جدید پالیسی آپشنز پر غور کیا جا سکے۔