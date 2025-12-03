صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پختونخوا : بدامنی،افغان انخلا میں تاخیر پر شہریو ں کا اظہار تشویش

  • پاکستان
پختونخوا : بدامنی،افغان انخلا میں تاخیر پر شہریو ں کا اظہار تشویش

صوبائی حکومت وفاق کے ساتھ مل کر انخلا کے عمل کو تیز کرے ،شہریوں کا مطالبہ

اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) خیبر پختونخوا میں بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال اور غیر قانونی افغان باشندوں کی موجودگی نے عوامی بے چینی میں اضافہ کر دیا ۔ صوبائی حکومت کی جانب سے انخلا کے عمل میں مبینہ تاخیر پر شہریوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ۔عوامی حلقوں کے مطابق حالیہ بدامنی، بڑھتے جرائم اور معاشی دباؤ کے پیش نظر غیر قانونی افغان باشندوں کا انخلا ناگزیر ہو چکا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دیگر صوبوں میں انخلا کا عمل جاری ہے لیکن خیبر پختونخوا میں اس کی رفتار نہ ہونے کے برابر ہے جس سے سکیورٹی خدشات مزید گہرے ہو رہے ہیں۔متعدد شہریوں نے کہا کہ غیر قانونی افغان باشندوں کی بڑی تعداد صوبے میں سکیورٹی اور انتظامی مسائل بڑھا رہی ہے ۔ ان کا مطالبہ ہے کہ صوبائی حکومت وفاق کے ساتھ مل کر انخلا کے عمل کو تیز کرے تاکہ امن و امان بہتر ہو اور کاروباری ماحول بحال ہو سکے ۔

