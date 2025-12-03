این ایچ اے بز نس پلان پر عملدرآمد ایک سال سے تاخیر کا شکار
کنسلٹنٹ خدمات لینے کیلئے پیشکش جمع کرانے کی تاریخ میں 11 دسمبر تک توسیع
اسلام آباد (ایس ایم زمان) نیشنل ہائی وے اتھارٹی (این ایچ اے ) نے مجوزہ پانچ سالہ 2024-2029 بزنس پلان پر عمل درآمد کے لیے کنسلٹنٹ خدمات کی پیشکش جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی ۔ این ایچ اے نے یہ بزنس پلان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تیار کیا تھاتاہم ایک سال گزرنے کے باوجود اس پر عملی پیشرفت شروع نہیں ہو سکی۔اتھارٹی نے نجی شعبے سے کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرنے کے لیے رواں سال اکتوبر میں پیشکشیں طلب کی تھیں جس میں گزشتہ ماہ (نومبر) ترمیم کے بعد دوبارہ درخواستیں طلب کی گئیں۔ اب این ایچ اے نے کنسلٹنٹس کی درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ بڑھا کر 11 دسمبر 2025 مقرر کر دی ہے ۔ذرائع کے مطابق این ایچ اے نے محکمانہ خسارہ کم کرنے اور ترقیاتی منصوبوں کو پیپلز پبلک پارٹنرشپ (PPP) کے تحت مکمل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی ہدایت پر یہ بزنس پلان تیار کیا تھا۔