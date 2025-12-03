ملکی تاریخ میں پہلی بار اپوزیشن لیڈرز کے بغیر مشترکہ اجلاس
روایتی سیاسی کشمکش ، متنازعہ قانون سازی پرمولانا کی حکومت پر تنقید
اسلام آباد(سہیل خان ) پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس دونوں ایوانوں کے اپوزیشن لیڈرز کی عدم موجودگی میں ہوا۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی اور سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اب تک اپوزیشن لیڈرز کا تقرر نہیں کر سکے ،اجلاس روایتی سیاسی کشمکش کے سائے میں جاری رہا ۔اجلاس کے دوران پارلیمنٹ نے 7 بل منظور کیے۔ ان میں وہ بل بھی شامل تھے جو سابق صدر عارف علوی نے اعتراضات کے ساتھ واپس بھیجے تھے۔
بھرتیوں سے متعلق بل بھی دوبارہ منظور کر لیا گیا جس کے نتیجے میں قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کو بھرتیوں اور ترقیوں میں مزید اختیارات دے دئیے گئے ۔مشترکہ اجلاس میں بیرسٹر گوہر خان نے اقلیتوں سے متعلق بل پر سابق صدر کے اعتراضات سے ایوان کو آگاہ کیا۔ یہ بل آٹھ نکاتی تجاویز کے ساتھ پارلیمنٹ کو واپس بھیجا گیا تھا۔ادھر جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت پر متنازعہ قانون سازی کے سنگین الزامات عائد کیے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی قانون سازی لائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی کرے تو اسے حکومت تسلیم نہیں کرے گی۔ ان کے مطابق یہ اقدام معاشرتی سطح پر بڑے تضادات کو جنم دے سکتا ہے ۔