بھارت نے سری لنکا کیلئے امدادی پرواز کی اجازت نہیں دی:پاکستان
اسلام آباد ،جکارتہ ،کولمبو(اے ایف پی) پاکستان نے الزام لگایا ہے کہ بھارت نے طوفان سے متاثرہ سری لنکا کیلئے امدادی پرواز کی اجازت نہیں دی۔
پاکستان نے کہا کہ امدادی جہاز 60 گھنٹوں سے بھارت کی جانب سے پرواز کی اجازت کے انتظار میں ہے ،بھارت نے فوری کلیئرنس دی لیکن واپسی کیلئے یقین دہانی نہیں کرائی ۔دوسری جانب جنوبی ایشیا میں سمندری طوفان اور تباہ کن سیلاب سے مجموعی طور پر 1300سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ،انڈونیشیا میں ہلاکتیں 712 تک پہنچ گئی ہیں۔ 500 سے زائد افراد لاپتا ہیں،سری لنکا میں اب تک 410 افراد ہلاک اور 336 لاپتا ہیں۔