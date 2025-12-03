ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کیلئے ڈرون ٹیکنالوجی کا آغاز
لاہور(کرائم رپورٹر)ٹریفک قوانین پر سخت عمل درآمد کیلئے پنجاب میں ڈرون ٹیکنالوجی کا آغاز،ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب کی ہدایات پر جدید مانیٹرنگ سسٹم فعال کر دیا گیا۔
ترجمان کے مطابق پنجاب ٹریفک پولیس نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی روکنے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا ہے ۔ابتدائی طور پر لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد، راولپنڈی اور ملتان کے گنجان ترین علاقوں میں ڈرونز کے ذریعے ٹریفک کی نگرانی کی جا رہی ہے ۔ ڈرون کیمروں کی نشاندہی پر ٹریفک کوئیک ریسپانس فورس فوری کارروائی کرے گی جبکہ کوئیک فورس کی خصوصی ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔