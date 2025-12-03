میانمار:فراڈ سینٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن، 38 پاکستانیوں سمیت سینکڑوں رہا
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک) میانمار میں آن لائن فراڈ سینٹرز کے خلاف فوج نے کریک ڈاون کرتے ہوئے 38 پاکستانیوں سمیت سینکڑوں غیر ملکیوں کو رہا کرالیا۔
تھائی آرمی نے میانمار سرحد عبور کرتے ہوئے 38 پاکستانیوں کو ریسکیو کرنے کے بعد بنکاک امیگریشن سینٹر منتقل کیا ، پاکستانیوں کو مرحلہ وار ڈی پورٹ کیا جائے گا، تھائی لینڈ کے حکام نے حکومت پاکستان کو خط بھی لکھ دیا اور ڈی پورٹ افراد سے تفتیش کے بعد ایجنٹوں کے خلاف کارروائی اور ان کے نام 5 سال کیلئے ای سی ایل میں ڈالنے کا مطالبہ کیا۔