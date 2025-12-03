مالیاتی ٹیکنالوجی، 6 ماہ میں سوا 5 کروڑ ڈالر سرمایہ کاری
فِنٹیک سیکٹر میں تیز رفتار اضافہ مضبوط ریگولیٹری سپورٹ سے ممکن ہوا حکومت کا ڈیجیٹلائزیشن ایجنڈا سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مستحکم کر رہا :فوربز
اسلام آباد (نیوز رپورٹر)پاکستان میں مالیاتی ٹیکنالوجی کے شعبے کے حوالے سے فوربز نے رپورٹ جاری کردی ۔رپورٹ کے مطابق 2024 میں پاکستان کی مالیاتی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری دوگنا ہو کر 26.3 ملین ڈالر تک پہنچی،2025 کے پہلے چھ ماہ میں مالیاتی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری بڑھ کر 5کروڑ 25لاکھ ڈالر تک پہنچ چکی ہے ، جو مضبوط ریکوری کا ثبوت ہے ،2023ء میں فنڈنگ صرف 12.5 ملین ڈالر رہ گئی تھی، تیز رفتار اضافہ خصوصاً فِنٹیک سیکٹر میں دیکھا جا رہا ہے جو حکومتی اصلاحات اور مضبوط ریگولیٹری سپورٹ سے ممکن ہوا،حکومت کا ڈیجیٹلائزیشن ایجنڈا سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مستحکم کر رہا ہے ،وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سرپرستی میں پاکستان سٹارٹ اپ فنڈ کی جانب سے ایکویٹی فری گرانٹس کا اجراء سرمایہ کاروں کی دلچسپی بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے ،وزارتِ خزانہ کی پالیسی اسٹیبلٹی، میکرو اکنامک نظم و ضبط اور سرمایہ کار دوست اقدامات نے فِن ٹیک فنانسنگ کے رجحان کو مزید تقویت فراہم کی۔