صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مراد شاہ، سعید غنی کی ملاقاتیں

  • پاکستان
مراد شاہ، سعید غنی کی ملاقاتیں

کراچی(سٹاف رپورٹر)پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے وزیراعلی سید مراد علی شاہ نے بلاول ہاؤس میں ملاقات کی، جس میں وزیراعلی کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری کو سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔

بلاول بھٹو زرداری سے صوبائی وزیر سعید غنی نے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر شہر کی سیاسی صورت حال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاوہ ازیں بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی اور سندھ ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے چیئرپرسن جنید بلند نے بھی ملاقات کی، انہوں نے اسٹیوٹا کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پی ایس ایل کی پروموشن کیلئے لندن روڈ شو کروانے کا اعلان

قائداعظم ٹرافی فائنل،سیالکوٹ کے 235رنز 6کھلاڑی آؤٹ

ورلڈ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں پنجاب پولیس کے 5 میڈلز

فیفا عرب کپ:فلسطین نے میزبان قطر کو شکست دیدی

انڈر 19ایشیا کپ،قومی سکواڈ کا اعلان،فرحان یوسف کپتان

پاک بنگلہ دیش ویمن انڈر 19 ٹی20سیریز آج سے شروع

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak