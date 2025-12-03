مراد شاہ، سعید غنی کی ملاقاتیں
کراچی(سٹاف رپورٹر)پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے وزیراعلی سید مراد علی شاہ نے بلاول ہاؤس میں ملاقات کی، جس میں وزیراعلی کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری کو سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔
بلاول بھٹو زرداری سے صوبائی وزیر سعید غنی نے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر شہر کی سیاسی صورت حال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاوہ ازیں بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی اور سندھ ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے چیئرپرسن جنید بلند نے بھی ملاقات کی، انہوں نے اسٹیوٹا کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔