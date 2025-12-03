پی ایم اینڈ ڈی سی کا ملک بھر میں ڈیجیٹل انسپکٹر ٹریننگ کا فیصلہ
تربیت یافتہ انسپکٹرز ملک بھر میں انسپکشن پر مامور انسپکٹرز کو تربیت فراہم کرینگے
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل (پی ایم اینڈ ڈی سی) نے ملک بھر میں ڈیجیٹل انسپکٹر ٹریننگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ اس سلسلے میں پی ایم اینڈ ڈی سی کا اہم اجلاس ہوا جس میں 9 سے 11 دسمبر 2025 تک تین روزہ قومی انسپکٹر ٹریننگ پروگرام کے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی۔ یہ پروگرام کونسل کے جدیدیت کے اقدامات کا حصہ ہے جس کا مقصد انسپکٹرز کو مکمل طور پر ڈیجیٹلائزڈ میڈیکل و ڈینٹل کالجز کے معائنوں کی تربیت فراہم کرنا ہے۔
اجلاس میں 12 ماسٹر ٹرینرز نے شرکت کی جنہوں نے ملک گیر پائلٹ ٹریننگ کے لئے تربیتی فریم ورک، انتظامی اُمور اور نفاذ کی حکمتِ عملی کا جائزہ لیا، اجلاس کی صدارت صدر پی ایم اینڈ ڈی سی پروفیسر ڈاکٹر رضوان تاج نے کی ، یہ ماسٹر انسپکٹرز آگے چل کر ملک بھر میں انسپکشن پر مامور انسپکٹرز کو تربیت فراہم کریں گے ۔تربیت کے ذریعے انسپکٹرز کو جدید معلومات، ڈیجیٹل ٹولز اور معیاری طریقہ کار سے لیس کیا جائے گا تاکہ انسپکشن سسٹم زیادہ شفاف، قابلِ اعتماد اور شواہد پر مبنی ہو سکے ۔