صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایم اینڈ ڈی سی کا ملک بھر میں ڈیجیٹل انسپکٹر ٹریننگ کا فیصلہ

  • پاکستان
پی ایم اینڈ ڈی سی کا ملک بھر میں ڈیجیٹل انسپکٹر ٹریننگ کا فیصلہ

تربیت یافتہ انسپکٹرز ملک بھر میں انسپکشن پر مامور انسپکٹرز کو تربیت فراہم کرینگے

 اسلام آباد (نیوز رپورٹر) پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل (پی ایم اینڈ ڈی سی) نے ملک بھر میں ڈیجیٹل انسپکٹر ٹریننگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ اس سلسلے میں پی ایم اینڈ ڈی سی کا اہم اجلاس ہوا جس میں 9 سے 11 دسمبر 2025 تک تین روزہ قومی انسپکٹر ٹریننگ پروگرام کے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی۔ یہ پروگرام کونسل کے جدیدیت کے اقدامات کا حصہ ہے جس کا مقصد انسپکٹرز کو مکمل طور پر ڈیجیٹلائزڈ میڈیکل و ڈینٹل کالجز کے معائنوں کی تربیت فراہم کرنا ہے۔

اجلاس میں 12 ماسٹر ٹرینرز نے شرکت کی جنہوں نے ملک گیر پائلٹ ٹریننگ کے لئے تربیتی فریم ورک، انتظامی اُمور اور نفاذ کی حکمتِ عملی کا جائزہ لیا، اجلاس کی صدارت صدر پی ایم اینڈ ڈی سی پروفیسر ڈاکٹر رضوان تاج نے کی ، یہ ماسٹر انسپکٹرز آگے چل کر ملک بھر میں انسپکشن پر مامور انسپکٹرز کو تربیت فراہم کریں گے ۔تربیت کے ذریعے انسپکٹرز کو جدید معلومات، ڈیجیٹل ٹولز اور معیاری طریقہ کار سے لیس کیا جائے گا تاکہ انسپکشن سسٹم زیادہ شفاف، قابلِ اعتماد اور شواہد پر مبنی ہو سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

پنجاب :مبینہ مقابلے ،ڈکیتی ،منشیات فروشی کے 28ملزم ہلاک

چوہنگ پولیس :شہری کے گمشدہ 20لاکھ برآمد، ملزمان گرفتار

متعدد وارداتیں، 10شہری لاکھوں نقدی و قیمتی اشیاء سے محروم

اسلام آباد ، گاڑی کی ٹکر سے 2لڑکیاں جاں بحق ،جج کا بیٹا گرفتار

چھاپے ، 32 ملزم گرفتار،بھاری مقدار میں منشیات برآمد

ملزم کو گرفتار کرکے اسلحہ برآمد کرلیاگیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak