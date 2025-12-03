سوشل میڈیا اکاؤنٹس ، گروپس کے ایڈمنز سے غیر ملکی شہریوں کوخارج کرنے کی خبر من گھرٹ:پی ٹی اے
اسلام آباد(نیوز رپورٹر)سوشل میڈیا پر جعلی اور گمراہ کن معلومات کے خلاف کارروائی کے ذمہ دار ادارے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے) خود ہی ایک جعلی نوٹس کی زد میں آگئی۔۔۔
سوشل میڈیا پر پی ٹی اے کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز کے نام سے ایک جعلی نوٹیفکیشن شیئر کیا جا رہا ہے ، جس میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور گروپس کے ایڈمنز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے گروپس سے غیر ملکی شہریوں کو خارج کریں۔پی ٹی اے نے اس نوٹس کو مکمل طور پر جعلی اور من گھڑت قرار دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ادارے نے ایسی کوئی ہدایت جاری نہیں کی ، ترجمان کے مطابق جعلی نوٹیفکیشن میں کیا گیا دعویٰ غلط ہے اور عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ غیر مصدقہ معلومات کے پھیلاؤ سے گریز کیا جائے ۔ درست اور مستند معلومات کے لیے صرف پی ٹی اے کے آفیشل پلیٹ فارمز پر اعتماد کیا جائے ،تاہم پی ٹی اے نے اب تک اس جعلی نوٹس کو شیئر کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی پی ٹی اے ترجمان نے جعلی نوٹس کے حوالے سے ممکنہ کارروائی کے بارے میں دنیا کے سو ال کا کوئی جواب نہیں دیا۔