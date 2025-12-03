صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان پوسٹ آفس 9 ارب روپے سالانہ ٹھیکہ پر لینے کی پیشکش

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) بین الاقوامی کمپنیوں کے کنسورشیم نے پاکستان پوسٹ آفس کو آؤٹ سورس پر حاصل کرنے کے لیے 145 ارب روپے سرمایہ کاری کا پلان وفاقی حکومت کو پیش کر دیا ہے۔

مجوزہ پلان کے مطابق کنسورشیم حکومتی بجٹ کے بغیر پاکستان پوسٹ کے انتظامی امور اور سروسز انجام دے گا، کنسورشیم نے حکومت کو سالانہ بنیادوں پر پاکستان پوسٹ کی موجودہ سالانہ آمدن 9 ارب روپے بطور آؤٹ سورس منافع دینے کی پیشکش کی ہے ،کنسورشیم نے مجوزہ پلان وزارت مواصلات، نجکاری کمیشن اور پرائیویٹ پبلک پارٹنر شپ اتھارٹی کو بھجوا دیا ،بین الاقوامی لاجسٹک کمپنی یو پی ایس، چینی کمپنی زی زینگ ایون فنڈ اور زیڈ کے بی کمپنی کے کنسورشیم کے مجوزہ پلان کے مطابق تین سال میں پاکستان پوسٹ آفس کے انفراسٹرکچر کی اپ گریڈیشن کے لیے 23 ارب ، سٹیٹ بینک سے سروسز لائسنس کے حصول کے لیے 15.6 ارب ، پاکستان پوسٹ آفس کے انتظامی امور پر 1.5 ارب ، پاکستان پوسٹ آفس کے ملازمین کی تنخواہوں و دیگر اخراجات پر 48 ارب روپے ، پاکستان پوسٹ آفس کو 18.5 ارب روپے آمدن، فنڈز کی مد میں38.3 ارب روپے سرمایہ کاری کی جائے گی۔

