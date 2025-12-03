پشاورہائیکورٹ:بغیرایم ٹیگ گاڑیوں سے جرمانہ وصولی روک دی
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)پشاور ہائی کورٹ نے موٹر وے پربغیر ایم ٹیگ گاڑیوں سے جرمانہ وصولی روک دی، جسٹس نعیم انور کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت کی۔
وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ این ایچ اے کی پالیسی میں ٹیکس سے متعلق فاصلے کا تعین بھی ہے۔ پالیسی کے مطابق تین سال بعد اضافہ کیا جاتا ہے ۔عدالت نے ریمارکیس دیتے ہوئے کہا جو اضافہ کیا گیا ہے وہ کیسے کیا گیا ؟۔ عدالت نے موٹروے پر بغیر ایم ٹیگ گاڑیوں سے جرمانہ وصولی روک دی۔عدالت نے ڈائریکٹرریونیو این ایچ اے سے ٹول ٹیکس پالیسی طلب کرتے ہوئے سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کردی۔