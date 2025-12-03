9مئی حملہ:عمر ایوب سمیت پی ٹی آئی کے 18 رہنما اشتہاری قرار
ملزموں میں شبلی فراز، کنول شوذب، شیخ راشد شفیق اور زرتاج گل، مہر جاوید شامل ملزم مقررہ تاریخ کے اندرسرنڈر نہیں کرتے تو جائیداد نیلام کی جائے ، عدالت کا حکم
راولپنڈی (خبر نگار ،دنیا نیوز)انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں پی ٹی آئی کے 18 غیر حاضر ملزموں کو اشتہاری قرار دے دیا۔انسداد دہشتگردی عدالت کی جانب سے اشتہاری قرار دیے گئے ملزمان میں شبلی فراز، عمر ایوب، کنول شوذب، شیخ راشد شفیق اور زرتاج گل شامل ہیں۔اس کے علاوہ مہر جاوید، محمد احمد چٹھہ، رائے حسن نواز، بلال اعجاز، مرتضیٰ خان، اشرف سوہنا، چودھری آصف، شکیل نیازی، انصر اقبال، حیدر محمود، شاہیر سکندر اور حمزہ لطیف کو بھی اشتہاری قرار دیا گیا ہے ۔عدالت نے تمام ملزموں کی غیرمنقولہ جائیداد ضبط کرنے کے احکامات جاری کردیئے جب کہ اس سلسلے میں ملزمان کے متعلقہ اضلاع کے ریونیو افسران کو بھی احکامات دیئے گئے ہیں۔عدالت نے ریونیو افسران کو ملزموں کی جائیداد قرق کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملزموں مقررہ تاریخ کے اندر عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے تو ان کی جائیداد نیلام کی جائے ، عدالت نے ملزمان کے ضامنوں کو بھی نوٹسز جاری کردیئے ہیں۔