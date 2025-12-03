ضابطہ اخلاق کیس،طلال کی تحریری معذرت، بلال کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری
اسلام آباد (وقائع نگار)ضابطہ اخلاق خلاف ورزی کیس میں طلال چودھری اوربلال بدر چودھری الیکشن کمیشن پیش ہوگئے اورتحریری معذرت نامہ پیش کردیا۔
الیکشن کمیشن نے این اے 96 فیصل آباد سے ن لیگ کے بلال بدر کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا،پی کے 96 کرم سے کامیاب آزاد امیدوار کی ن لیگ میں شمولیت اوراین اے 185 ڈی جی خان سے کامیاب امیدوار محمود قادرکیخلاف ضابطہ اخلاق کیس کافیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔چیف الیکشن کمشنرکی سربراہی میں پانچ رکنی کمیشن نے ضمنی الیکشن میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی سے متعلق کیسزکی سماعت کی،طلال چودھری اور این اے 96 فیصل آباد سے ن لیگ کے کامیاب امیدواربلال بدر چودھری الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور تحریری معذرت نامہ پیش کیا۔طلال چودھری نے کہاپہلی سماعت میں پیش نہ ہونے پر معذرت چاہتا ہوں۔ سماعت سے اگلے روز آیا تھا لیکن کاز لسٹ میں میرا نام شامل نہیں تھا۔الیکشن کمیشن نے طلال چودھری اور بلال بدرچودھری کو آئندہ سماعت پر حاضری سے استثنیٰ دے دیا۔چیف الیکشن کمشنرنے کہا بلال بدر کی کامیابی کا نوٹیفکیشن آج جاری کر دیا جائے گا ،طلال چودھری اور بلال بدرچودھری کی جانب سے تحریری جواب جمع کرنے پرسماعت ملتوی کردی گئی ، آئندہ سماعت پر دلائل ہوں گے۔