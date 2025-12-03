پنجاب میں ڈپٹی کمشنرز، آر پی اوز سمیت 59 افسروں کے تقرروتبادلے
ملیحہ رشید خانیوال ، احسان علی بھکر ، خالد جاویدوہاڑی کے ڈپٹی کمشنر ،عبدالسمیع جہلم ، احمد شیراے سی اوکاڑہ تعینات ڈاکٹر نوید عاطف ڈی پی او چنیوٹ ،سہیل اختر سکھیرا آرپی او فیصل آباد اور سردارغیاث گل سی پی اوگوجرانوالہ ہونگے
لاہور،فیصل آباد(اپنے نامہ نگارسے ،اپنے سٹی رپورٹر سے ،کرائم رپورٹر ،سٹی رپورٹر)پنجاب کے مختلف محکموں میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ ، 59 افسر وں کے تقرروتبادلے کے احکامات جاری کردئیے ہیں ۔تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت نے کیپٹن (ر) سمیع اللہ فاروق کو ڈپٹی کمشنر ساہیوال ، ملیحہ رشید کوڈپٹی کمشنر خانیوال ، جہانزیب حسین کو ڈپٹی کمشنر خوشاب ، احسان علی کو ڈپٹی کمشنر بھکر ، عائشہ رضوان کو ڈپٹی کمشنر چنیوٹ ، عمران حسین رانجھا کو ڈپٹی کمشنر راجن پور ، خالد جاوید گورائیہ کو ڈپٹی کمشنر وہاڑی اورآصف علی ڈوگر کو ڈپٹی کمشنر لیہ تعینات کر دیا ہے جبکہ ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو منور عباس بخاری،ڈپٹی کمشنر راجن پور شفقت اللہ، ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر،ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اللہ گوندل، ڈپٹی کمشنر خانیوال سلمیٰ سلیمان ،ڈپٹی کمشنر بھکر محمد اشرف اور ڈپٹی کمشنر لیہ امیرہ بیدار کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا اورانہیں فوری چارج چھوڑ کر ایس اینڈ جی اے ڈی رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
علاوہ ازیں غلام محی الدین کو اسسٹنٹ کمشنر بھکر ،عبدالسمیع شیخ کو اسسٹنٹ کمشنر جہلم ،اذکاء سحر کو اسسٹنٹ کمشنر ملتان سٹی ،اقصٰی امتیاز کو اسسٹنٹ کمشنر تاندلیانوالہ،احسن علی کو اسسٹنٹ کمشنر حسن ابدال ،رانا محمد شفیق کو اسسٹنٹ کمشنر دریا خان،محمد اقبال کو اسسٹنٹ کمشنر چوآ سیدن شاہ ،رب نواز کو اسسٹنٹ کمشنر نارووال ،احمد شیر کو اسسٹنٹ کمشنر اوکاڑہ ،ذوالفقار علی کو اسسٹنٹ کمشنرکوٹ چھٹہ ،عطیہ عنایت مدنی کو اسسٹنٹ کمشنر شاہ کوٹ اورثناء شرافت کو اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ صاحب تعینات کردیا گیاہے ۔دریں اثناء آر پی او فیصل آباد ذیشان اصغر کا تبادلہ کرکے انہیں ڈی آئی جی ویلفیئر اینڈ فنانس سی پی او آفس ،آر پی او گوجرانوالہ طیب حفیظ چیمہ کا تبادلہ کرکے انہیں ڈی آئی جی سپیشل پروٹیکشن یونٹ پنجاب لاہور ، آر پی او بہاولپور رائے بابر سعید کا تبادلہ کرکے انہیں ڈی آئی جی پولیٹیکل سپیشل برانچ پنجاب ، آر پی او ڈی جی خان کیپٹن(ر)سجاد حسن منج کا تبادلہ کر کے انہیں ڈی آئی جی سکیورٹی اینڈ ایڈمن سپیشل برانچ اورسی پی او گوجرانوالہ محمد ایاز سلیم کو تبدیل کرکے انہیں آر پی او ساہیوال تعینات کردیا گیا ہے۔
علاوہ ازیں سہیل اخترسکھیراکو آر پی او فیصل آباد ،خرم شہزاد حیدرکو آر پی او گوجرانوالہ، غازی صلاح الدین کو آر پی او بہاولپور،محمد اظہر اکرم کو آر پی او ڈی جی خان،ڈاکٹر سردار غیاث گل خان کو سی پی اوگوجرانوالہ اور ایس ایس پی ٹیکنیکل سی سی ڈی لاہور فرقان بلال کو تبدیل کرکے ایس ایس پی آپریشنز فیصل آباد تعینات کردیا گیا ہے ،آر پی او ساہیوال محبوب راشد میاں کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ہے ۔علاوہ ازیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ڈاکٹر نوید عاطف کو ڈی پی او چنیوٹ،عبداللہ احمد کو ایس ایس پی ایڈمن سپیشل برانچ،صادق حسین کو ڈی پی او ڈی جی خان،علی وسیم کو اے آئی جی ویلفیئر پنجاب لاہور ، کاشف ذوالفقار کو ڈی پی او چکوال،احمد محی الدین کو اے آئی جی کمپلینٹس پنجاب لاہور ، محمد عمران کو ڈی پی او راجن پور،کامران حامد کو ڈی پی او حافظ آباد ،حسن جاوید بھٹی کو ڈی پی او لیہ ،محمد رضا تنویر کو ڈی پی او مری،عاطف نذیر کو ایس ایس پی آئی اے بی لاہور ،آصف امین اعوان کو ایس ایس پی انویسٹی گیشن سی ٹی ڈی لاہور ،کامران ممتاز کو ایس ایس پی ٹیکنیکل سی ٹی ڈی پنجاب لاہور ،منصور قمر کو ڈی پی او کوٹ ادو اورعبدالحنان کو ایس پی سی سی ڈی شیخوپورہ ریجن تعینات کر دیا ہے ۔ ادھرترجمان پنجاب ریونیو اتھارٹی کے مطابق فخرالاسلام ڈوگر کو کمشنر پنجاب ریونیو اتھارٹی ملتان،آفتاب احمد ایڈیشنل کمشنر انفورسمنٹ ملتان(ون)کو ایڈیشنل کمشنر انفورسمنٹ فیصل آباد ون لگا دیا گیا ہے ۔علاوہ ازیں ایڈیشنل کمشنر انفورسمنٹ (ٹو)ملتان محمد انصار کو ایڈیشنل کمشنر انفورسمنٹ(ون)کا، ڈائریکٹر پالیسی طاہرہ اکرم کو چیف ہیڈکوارٹرز پنجاب ریونیو اتھارٹی کا اور ایڈیشنل کمشنر لاہور عائشہ رانجھا کو کمشنر اپیل (ون)کا اضافی چارج دیدیا گیا ہے ۔