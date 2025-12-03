صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آزاد کشمیر کابینہ :ہیلتھ کارڈ اجرا طلبہ یونینز کی بحالی کا اعلان

آزاد کشمیر کابینہ :ہیلتھ کارڈ اجرا طلبہ یونینز کی بحالی کا اعلان

مظفر آباد(دنیا نیوز)آزاد کشمیر کابینہ کے اہم فیصلے، صحت، تعلیم اور بنیادی سہولیات میں مجموعی اصلاحات کی جائیں گی۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد میں پریس کلب میں اہم حکومتی اجلاس ہوا جس میں سینئر وزیر میاں عبدالوحید اور وزیر جنگلات جاوید ایوب نے کابینہ کے تازہ فیصلوں پر بریفنگ دی۔

اجلاس میں ریاست بھر میں ہیلتھ کارڈ پروگرام کے اجراء، نئے کالجز،سکولز کی منظوری اور طلبہ یونینز کی بحالی جیسے اہم اقدامات کا اعلان کیا گیا۔ وزیر خزانہ کو ٹرانسفر اور پراپرٹی ٹیکس میں کمی کی سفارشات تیار کرنے کی ہدایت دی گئی جبکہ 5 کے وی اے اور 60 کے وی اے ٹیرف کا فرق ختم کرنے ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے 2.6 بلین روپے ، گلپور پل اور ہائیڈل پراجیکٹس کی منظوری بھی دی گئی۔ مزید برآں ہسپتالوں میں سی ٹی سکین اور ایم آر آئی کی تنصیب، گریٹر واٹر سکیم،ڈویژنل ہیڈکوارٹرز میں ویمن پولیس سٹیشن اور چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کے قیام کا اعلان بھی کیا گیا۔ کابینہ کے مطابق یہ فیصلے ریاست میں صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر اور سوشل پروٹیکشن کے شعبوں میں اہم بہتری کا باعث بنیں گے۔

