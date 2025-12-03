عرفان صدیقی کے انتقال سے خالی ہونیوالی سینیٹ کی نشست پر ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری
لاہور(کورٹ رپورٹر)صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب نے سینیٹر عرفان الحق صدیقی کے انتقال کے باعث خالی ہونیوالی نشست پر ضمنی انتخاب کیلئے الیکشن شیڈول جاری کر دیا۔
امیدوار کل 4 دسمبر سے 5 دسمبر 2025 تک ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے ،نامزد امیدواروں کی فہرست 6 دسمبر کو شائع کی جائے گی،کاغذات کی جانچ پڑتال 8 دسمبر تک مکمل کی جائے گی، منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں 10 دسمبر تک دائر کی جا سکیں گی ،نظرِ ثانی شدہ فہرست 13 دسمبر کو جاری ہوگی اورپولنگ 24 دسمبر کو صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک پنجاب اسمبلی میں ہوگی۔