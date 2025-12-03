تمام برآمدی اشیا پر ایکسپورٹ ڈیویلپمنٹ سرچارج ختم
برآمدکنندگان نے وزیراعظم کو سفارش کی تھی ڈیوٹی برآمدی لاگت میں اضافہ کرتی ہے ،اسے ختم کیا جائے ڈیوٹی فنانس ایکٹ 1991 کے تحت نافذ کی گئی تھی:ایف بی آر ،نوٹیفکیشن جاری، برآمدی شعبے کو ریلیف ملے گی
اسلام آباد(این این آئی)حکومت نے برآمدی اشیا پر ایکسپورٹ ڈیویلپمنٹ سرچارج کے تحت وصول کی جانے والی کسٹمز ڈیوٹی ختم کردی، ایف بی آر نے نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا۔ ایف بی آر کے مطابق یہ ڈیوٹی فنانس ایکٹ 1991 کے تحت نافذ کی گئی تھی، برآمدکنندگان کی جانب سے وزیر اعظم کو سفارش کی گئی تھی کہ ایکسپورٹ ڈیویلپمنٹ سرچارج کی مد میں وصول کی جانے والی یہ ڈیوٹی برآمدی لاگت میں اضافہ کرتی ہے اس لیے اسے ختم کیا جائے ۔حکومت نے برآمدکنندگان کی سفارش کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ کیا جس کے نتیجے میں برآمدی شعبے کو ریلیف ملنے اور عالمی مارکیٹ میں پاکستانی مصنوعات کی مسابقت میں بہتری آنے کی توقع ہے ۔