تمام برآمدی اشیا پر ایکسپورٹ ڈیویلپمنٹ سرچارج ختم

  • پاکستان
برآمدکنندگان نے وزیراعظم کو سفارش کی تھی ڈیوٹی برآمدی لاگت میں اضافہ کرتی ہے ،اسے ختم کیا جائے ڈیوٹی فنانس ایکٹ 1991 کے تحت نافذ کی گئی تھی:ایف بی آر ،نوٹیفکیشن جاری، برآمدی شعبے کو ریلیف ملے گی

اسلام آباد(این این آئی)حکومت نے برآمدی اشیا پر ایکسپورٹ ڈیویلپمنٹ سرچارج کے تحت وصول کی جانے والی کسٹمز ڈیوٹی ختم کردی، ایف بی آر نے نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا۔ ایف بی آر کے مطابق یہ ڈیوٹی فنانس ایکٹ 1991 کے تحت نافذ کی گئی تھی، برآمدکنندگان کی جانب سے وزیر اعظم کو سفارش کی گئی تھی کہ ایکسپورٹ ڈیویلپمنٹ سرچارج کی مد میں وصول کی جانے والی یہ ڈیوٹی برآمدی لاگت میں اضافہ کرتی ہے اس لیے اسے ختم کیا جائے ۔حکومت نے برآمدکنندگان کی سفارش کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ کیا جس کے نتیجے میں برآمدی شعبے کو ریلیف ملنے اور عالمی مارکیٹ میں پاکستانی مصنوعات کی مسابقت میں بہتری آنے کی توقع ہے ۔

