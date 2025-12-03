پاکستان نے 200 ٹن امدادی سامان سری لنکا بھجوا دیا
مشکل وقت میں عوام کیساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، طاہر اندرابی بھارت سری لنکا کو انسانی امداد کی فراہمی میں رکاوٹ بن رہا ہے ، دفتر خارجہ
اسلام آباد (دنیا نیوز،این این آئی ) ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ پاکستان نے سمندری کارگو کے ذریعے 200 ٹن امدادی سامان سری لنکا بھجوا دیا ، انہوں نے کہا کہ امدادی سامان سے تباہ کن سمندری طوفان ڈِٹواہ (Ditwah) کے بعد سری لنکا میں امدادی سرگرمیوں میں مدد ملے گی۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسلام آباد میں امدادی سامان کے روانگی کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی، سری لنکا کے ہائی کمشنر سری لنکا برائے پاکستان ایڈمرل رویندرا سی نے شرکت کی۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان سری لنکن کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے ، دریں اثنا دفتر خارجہ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ بھارت سری لنکا کو انسانی امداد پہنچانے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔