دہشتگردی کیخلاف پاک چین فوجی مشق واریئرنائن کا آغاز
کور کمانڈر منگلا لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا،میجرجنرل شیامنگ کی شرکت افواج کے مابین ربط اور ہم آہنگی میں اضافہ، جدید جنگی مہارتوں کونکھاراجائیگا
راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر)پاک فوج اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے مشترکہ فوجی مشق واریئر-نائن کا باقاعدہ آغاز کر دیا ۔پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر)کے مطابق یہ دو طرفہ (پاک چین)سالانہ انسدادِ دہشت گردی مشقوں کا نواں ایڈیشن ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان دفاعی شراکت داری کی مضبوط روایت کا تسلسل ہے ۔مشق کا باضابطہ آغاز یکم دسمبر 2025 کو نیشنل کاؤنٹر ٹیررازم سینٹر پبی میں ہوا، جہاں دونوں ممالک کے سینئر عسکری حکام نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ منگلا کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا، چین کی ویسٹرن تھیٹر کمانڈ کے ڈپٹی چیف آف سٹاف میجر جنرل بیان شیامِنگ تقریب میں موجود تھے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق اس سال واریئر-نائن کا بنیادی فوکس کاؤنٹر ٹیررازم آپریشنز ہیں، جس کے دوران پاک چین افواج کے درمیان ربط اور ہم آہنگی میں اضافہ، جدید جنگی مہارتوں کو نکھارنا، پروفیشنل صلاحیتوں کی بہتری اور انسدادِ دہشت گردی سے متعلق بہترین طریقہ کار کا تبادلہ ہے ۔ترجمان پاک فوج کے مطابق پاکستان اور چین کے درمیان دفاعی تعاون باہمی اعتماد پر مبنی دہائیوں پر محیط سٹریٹجک شراکت داری کا حصہ ہے ۔ مشترکہ مشق وارئیر-نائن دونوں ممالک کے مضبوط ملٹری ٹو ملٹری تعلقات اور خطے میں امن و استحکام کے مشترکہ عزم کی واضح مثال ہے ۔مشق کے آئندہ دنوں میں مختلف کاؤنٹر ٹیررازم ڈرلز اور مربوط آپریشنز کیے جائیں گے ، جن کا مقصد دہشت گردی سے نمٹنے کیلئے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مزید تقویت دینا ہے۔