قومی اسمبلی :البیرونی یونیورسٹی بل منظور ،جے یو آئی کی مخالفت
سپیکر کی درخواست پر پی ٹی آئی نے کورم کی نشاندہی نہ کی،اجلاس جمعہ تک ملتوی
اسلام آباد(نامہ نگار) قومی اسمبلی نے البیرونی انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد بل 2025کی کثرت رائے سے منظوری دے دی جبکہ جے یو آئی (ف)کی رکن اسمبلی عالیہ کامران کی پیش کردہ ترمیم مسترد کردی گئی ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت شروع ہو ا۔ اجلاس کے آغاز میں سپیکر نے ارکان کو مخاطب کرتے ہوئے کہاکہ مشترکہ اجلاس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا ۔ آج لمبا دن ہوگیا ہے ۔ آپ سب یہاں صبح سے موجود ہیں۔ اسی دوران پی ٹی آئی کے رکن اپنی نشست پر کھڑے ہوئے ہی تھے جس پر سپیکر نے انہیں کہاکہ اجلاس کو تھوڑا چلنے دیں پھر بعد میں جو کرنا چاہتے ہیں کر لیجیے گا کیونکہ مہمان گیلریوں میں طلبا آئے ہیں تاکہ وہ کچھ دیر اجلاس کی کارروائی دیکھ سکیں جس پر پی ٹی آئی کے رکن نے ان کی بات مان لی اور کورم کی نشاندہی نہ کی ۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ اسلام آباد و راولپنڈی میں مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ۔ وزیراعظم نے جناح ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کیا ہے اورایک معروف کیس کے 90 ملین پاونڈ اسی پر خرچ کیے جارہے ہیں ۔ بعدازاں سپیکر نے اجلاس جمعہ کی صبح گیارہ بجے تک ملتوی کردیا ۔