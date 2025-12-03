صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی اسمبلی :البیرونی یونیورسٹی بل منظور ،جے یو آئی کی مخالفت

سپیکر کی درخواست پر پی ٹی آئی نے کورم کی نشاندہی نہ کی،اجلاس جمعہ تک ملتوی

 اسلام آباد(نامہ نگار) قومی اسمبلی نے البیرونی انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد بل 2025کی کثرت رائے سے منظوری دے دی جبکہ جے یو آئی (ف)کی رکن اسمبلی عالیہ کامران کی پیش کردہ ترمیم مسترد کردی گئی ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت شروع ہو ا۔ اجلاس کے آغاز میں سپیکر نے ارکان کو مخاطب کرتے ہوئے کہاکہ مشترکہ اجلاس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا ۔ آج لمبا دن ہوگیا ہے ۔ آپ سب یہاں صبح سے موجود ہیں۔ اسی دوران پی ٹی آئی کے رکن اپنی نشست پر کھڑے ہوئے ہی تھے جس پر سپیکر نے انہیں کہاکہ اجلاس کو تھوڑا چلنے دیں پھر بعد میں جو کرنا چاہتے ہیں کر لیجیے گا کیونکہ مہمان گیلریوں میں طلبا آئے ہیں تاکہ وہ کچھ دیر اجلاس کی کارروائی دیکھ سکیں جس پر پی ٹی آئی کے رکن نے ان کی بات مان لی اور کورم کی نشاندہی نہ کی ۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ اسلام آباد و راولپنڈی میں مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ۔ وزیراعظم نے جناح ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کیا ہے اورایک معروف کیس کے 90 ملین پاونڈ اسی پر خرچ کیے جارہے ہیں ۔ بعدازاں سپیکر نے اجلاس جمعہ کی صبح گیارہ بجے تک ملتوی کردیا ۔

