حج مشن 2026 کیلئے 294 ڈاکٹرزو پیرامیڈیکل سٹاف درکار
3سالہ سرکاری ملازمت لازم ،خواتین کیلئے 30فیصدکوٹہ،بذریعہ این ٹی ایس انتخاب دل، شوگر ، بی پی کے مریض ،ریٹائرڈ ملازمین اہل نہیں ہونگے ،فٹنس سرٹیفکیٹ لازم
اسلام آباد(سید قیصرشاہ )آئندہ سال 2026میں عازمین حج کوحجاز مقدس میں علاج معالجے کی سہولیات کی فراہمی کے لئے گزشتہ برسوں کی طرح طبی ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں گی، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 24 گھنٹے علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جائیں گی، ڈاکٹرزاور پیرا میڈیکل سٹاف حجاز مقدس میں پاکستانی عازمین حج کو طبی سہولیات فراہم کریں گے ،طبی عملے کے لیے کم سے کم عمر 25 سال اور عمر کی زیادہ حد 55 سال ہے ،حج مشن کے لئے 98 ڈاکٹرز ، فارماسسٹس اور196 پیرامیڈیکس سٹاف درکار ہے ،دل، شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض اہل نہیں ہوں گے ، امیدوار کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال کا فٹنس سرٹیفکیٹ بھی جمع کرانالازمی ہوگا، امیدواروں کا این ٹی ایس کے ذریعے انتخاب کیا جائے گا،میڈیکل حج مشن کے لئے کم ازکم تین سال سرکاری ملازمت کا تجربہ لازم ہے ،ریٹائرڈ اہلکار میڈیکل حج مشن کے لئے نااہل، حاضر ہونا لازمی، منتخب افراد حج کے دوران سعودی عرب میں ڈیوٹیاں سرانجام دیں گے ، میڈیکل مشن کی تعیناتی وفاقی حکومت کی پالیسی کے تحت ہوگی، 30 فیصد کوٹہ خواتین میڈیکل سٹاف کے لیے مختص کیا گیا ہے ،سعودی قوانین کی خلاف ورزی یا نظم و نسق متاثر کرنے والے افراد فوری واپس بھیج دیئے جائیں گے ۔