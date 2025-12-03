شاہراہ دستور پر جج کے بیٹے نے گاڑی سکوٹی پر چڑھا دی، 2 لڑکیاں جاں بحق
حادثے کے وقت ملزم ویڈیوبنارہاتھا،عینی شاہدین، پولیس نے گرفتارکرکے گاڑی قبضے میں لے لی ،مقدمہ درج ملزم ابوزر کے پاس شناختی کارڈتھانہ ڈرائیونگ لائسنس،مستقل پتہ کوئٹہ ہے ،ذرائع، 4روزہ جسمانی ریمانڈمنظور
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) شاہراہ دستورپرجج کے بیٹے نے تیزرفتارلینڈکروزر سکوٹی پرچڑھادی،2لڑکیاں جاں بحق ہوگئیں، پولیس نے ڈرائیورکوگرفتارکرکے 4روزہ جسمانی ریمانڈحاصل کرلیا، عینی شاہدین کے مطابق حادثہ تیزرفتاری کے باعث پیش آیا، ٹکر اتنی شدید تھی کہ سکوٹی کئی فٹ دور جا گری،دونوں لڑکیوں موقع پرہی دم توڑگئیں،جاں بحق ہونے والی لڑکیوں کی شناخت ثمرین حسین اور تا بندہ بتول کے نام سے ہوئی ہے ، جو پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس (PNCA) میں ملازم تھیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم کی تاریخ پیدائش جولائی 2009 ہے ، ملزم کا ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں بنا۔ حادثے کے وقت ملزم سوشل میڈیا ایپ کیلئے ویڈیو بنا رہا تھا۔پولیس نے لینڈ کروزر کے ڈرائیور ابو زر کو موقع سے گرفتار کر کے تھانہ سیکرٹریٹ منتقل کر دیااورگاڑی قبضے میں لے لی،جاں بحق لڑکی ثمرین کے بھائی کی مدعیت میں ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے ۔ بعدازاں پولیس نے ملزم ابو زر کو جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی کی عدالت میں پیش کرکے چار روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کرلیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم ابو ذر کا مستقل پتہ کوئٹہ ہے ۔ پرچہ ریمانڈ میں کہا گیا کہ ملزم کے پاس شناختی کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس موجود نہیں، ملزم کا بیان ہے کہ اس کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے ، ملزم نے لاپرواہی، غفلت اور تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے لڑکیوں کی سکوٹی کو ٹکر ماری۔