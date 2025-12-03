بانی پی ٹی آئی سے بہن، وکیل کی ملاقات، عمران مکمل صحت مند : عظمی خان ، پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی تحلیل
عظمیٰ کوخصوصی گاڑی میں ناکہ سے جیل لے جایا گیا،ملاقات کی اجازت باہرجاکر سیاسی گفتگو نہ کرنے کی شرط پرملی،ذرائع ہم جس طرف بھی ہوں بانی کیلئے :بیرسٹرگوہر، پی ٹی آئی کااڈیالہ جیل اور ہائیکورٹ کے باہر احتجاج، صوابی انٹرچینج موٹروے بند
راولپنڈی ، اسلام آباد (احمدبھٹی، اپنے نامہ نگار سے ، مانیٹرنگ ڈیسک )تحریک انصاف کے اڈیالہ جیل اور اسلام آباد ہائیکورٹ کے باہر احتجاج کے باعث اڈیالہ جیل انتظامیہ نے بانی پی ٹی آئی کی بہن عظمیٰ خان اور وکیل سلمان صفدر کو اس شرط پر ملاقات کی اجازت دی کہ اس ملاقات کے دوران یا اس کے بعد کسی قسم کی سیاسی گفتگو یا سرگرمی نہیں کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق جیل انتظامیہ نے اس سلسلے کے تسلسل کے لیے یہ شرط عائد کی ہے کہ ملاقاتوں کے بعد کسی قسم کی بھی سیاسی سرگرمی یا گفتگو نہ کی جائے بصورت دیگر اس فیصلے پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے ۔ ڈاکٹر عظمیٰ خان اکیلی گیٹ نمبر 5 سے اڈیالہ جیل روانہ ہوئیں۔ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے پیغام دیا کہ ون پرسن ون ملاقات کی اجازت ہے ۔ ڈاکٹر عظمیٰ خان کو خصوصی گاڑی میں ناکہ سے جیل لے جایا گیا۔جیل حکام نے 29 روز بعد بانی سے ملاقاتیں بحال کی ہیں تاہم علیمہ خان اور بیرسٹر سلمان اکرم راجا کو اجازت نہیں مل سکی۔اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی جبکہ جیل کی تاریخ کے سخت ترین سکیورٹی انتظامات کیے گئے۔
پی ٹی آئی خواتین اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود رہی، ملاقات کی اجازت ملنے پر کارکنوں کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی۔اڈیالہ روڈ پر تمام تعلیمی اداروں اور دکانوں کو بند کروادیا گیا۔ عظمیٰ خان اپنے بھائی عمران خان سے 20 منٹ کی ملاقات کے بعد باہر آئیں اور اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تصدیق کی کہ عمران خان کی صحت الحمد اللہ ٹھیک ہے اور وہ مکمل طور پر صحت یاب ہیں۔ بی بی سی سے گفتگو کے دوران عمران خان کی بہن نورین خان نے الزام عائد کیا تھا کہ ‘ان کو اسی بات کی پریشانی ہے کہ باہر آ کر عمران خان کی بات بتائی جاتی ہے ، جس کی وجہ سے انھوں نے بالکل ملاقاتیں ختم کر دی ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہم جس طرف بھی ہوں بانی کے لیے ہی سب کر رہے ہیں ، سیاسی مسائل کا حل سیاسی طور پر ہونا چاہیے ، بانی کی ایک بہن کو اجازت مل گئی بہت اچھی بات ہے ۔
بیرسٹر گوہر علی نے کہا بانی پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم ہیں ان کا حق ہے ملاقات ہو، اچھی بات ہے بچوں سے بات ہوجائے بانی کی، حالات کو اب بہتری کی طرف جانا چاہیے ، ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا گزشتہ ہفتہ دھرنے کے دوران میرے خلاف نعرے بازی نہیں ہوئی۔بیرسٹر گوہر نے دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے گورنر راج کی خبروں کو محض باتیں قرار دے دیا اور کہا گورنر راج کے حوالے سے صرف چہ میگوئیاں ہیں، گورنر راج کا صوبہ متحمل نہیں ہو سکتا، گورنر راج نہیں لگے گا اور صوبہ آئین اور قانون کے مطابق چلے گا۔ ادھر تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بانی پی ٹی آئی سے عدالتی اور جیل ملاقات نہ ہونے اور کیسز کی جلد سماعت کے مطالبے پر اسلام آباد میں احتجاج کیا ۔ بانی پی ٹی آئی کے کیسز کی جلد سماعت اور جیل ملاقات کے معاملے پربیرسٹر گوہر علی خان، لطیف کھوسہ اور ایڈووکیٹ سہیل سلطان چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ کے سیکرٹری آفس پہنچے اور چیف جسٹس کے سیکرٹری سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی رہنماؤں نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق زیرالتوا مقدمات جلد مقرر کرنے کی درخواست کی۔
اس کے علاوہ جیل ملاقات میں رکاوٹوں سے متعلق توہینِ عدالت کیس کو بھی جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا کی گئی ،بیرسٹر علی ظفر نے احتجاج کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا احتجاج مکمل طور پر پرامن تھا۔ادھر صوابی میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے صوابی انٹرچینج کے قریب ریسٹ ایریا کے مقام پراحتجاج کیا۔پی ٹی آئی کارکنوں نے ٹائر اور لکڑیوں کو آگ لگاکر موٹروے کو دونوں اطراف سے ٹریفک کیلئے مکمل طور پر بند کردیا جس سے گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ موٹروے پولیس کے مطابق ایم ون صوابی انٹرچینج (417 کلومیٹر)سڑک بند رہی ۔ادھر بانی پی ٹی آئی نے پارٹی کی سیاسی کمیٹی تحلیل کردی ہے ،پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق سلمان اکرم راجہ کو ازسرنو نئی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی گئی ہے ، خیبر پختونخوا میں انصاف لائرزفورم کے معاملات وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کے سپرد کردیئے گئے ہیں۔دوسری جانب پاکستان بار کے انتخابات کیلئے تیاریوں کی ذمہ داری سینیٹر حامد خان اور سلمان اکرم راجہ کو تفویض ہو گئے ہیں۔ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ علاوہ ازیں سلمان اکرم راجہ نئی کمیٹی کی تشکیل، سیاسی حکمت عملی مرتب کرنے کے بھی ذمہ دار ہوں گے۔