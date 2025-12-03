پاکستان ریلوے کو نومبر میں ٹکٹوں کی مد میں پونے 5ارب آمدن
یومیہ ہدف 15 کروڑ روپے دیا گیا تھا،90لاکھ زائد آمدن ہوئی:ذرائع
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے )پاکستان ریلوے کی گزشتہ دو ماہ کے مقابلے میں نومبر 2025 کو ریکارڈ آمدن ہوئی، ایک ماہ میں صرف مسافروں کی ٹکٹوں کی مد میں کل 4ارب 76 کروڑ روپے سے زائد آمدن ہوئی اور یہ نومبر میں اوسط یومیہ آمدن 15کروڑ 90 لاکھ روپے رہی۔ذرائع کے مطابق ریلوے کو مسافروں کی ٹکٹوں کی مد میں یومیہ 15 کروڑ روپے آمدنی کا ہدف دیا گیا تھا تاہم ریلوے کے شعبہ کمرشل نے ماہانہ ہدف سے مجموعی طور پر 27 کروڑ روپے زائد آمدن حاصل کی۔بغیر ٹکٹ مسافروں کے خلاف متواتر کارروائیوں کے نتیجے میں ایک کروڑ 82 لاکھ روپے سے زائد آمدنی ہوئی۔ذرائع کے مطابق سی ای او ریلوے کی سربراہی میں شعبہ کمرشل افسروں کی بہتر حکمت عملی ،کمرشل حکام کی بغیر ٹکٹ مسافروں کے خلاف متواتر کارروائیوں کے نتیجہ میں آمدنی بہتر ہوئی، ریلوے شعبہ کمرشل حکام نے بغیر ٹکٹ سفر کرنے والے مسافروں کے خلاف کارروائیوں سے آمدنی میں مزید بہتری کا پلان مرتب کرلیا ہے ۔