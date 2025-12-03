صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زائد کرایہ وصول کرنیوالے ٹرانسپورٹرز کیخلاف سخت کارروائی کا حکم

وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب نے نئی کرایہ لسٹ ، فوری فیلڈ چیکنگ کا ٹاسک جاری کر دیا حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ضروری قدم اٹھا رہی ہے :بلال اکبر خان

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب نے زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف سخت ایکشن کا حکم دے دیا ، نئی کرایہ لسٹ اور فوری فیلڈ چیکنگ کا ٹاسک بھی جاری کر دیا ۔وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے مطابق کرایوں میں فوری کمی کی ہدایات جاری کر دیں جس کے بعد محکمہ ٹرانسپورٹ نے تمام آر ٹی ایز کو نئی کرایہ لسٹ فوری جاری کرنے کا حکم دیدیا اورفیلڈ ٹیمیں تشکیل دے کر پبلک ٹرانسپورٹ میں  اوورچارجنگ روکنے کیلئے چیکنگ سخت کر دی۔وزیر ٹرانسپورٹ کے مطابق حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ضروری قدم رہی ہے ، زائد کرایہ لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہو گی۔

