صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آبادہائیکورٹ:سابق آڈیٹر جنرل اختر بلندکو پنشن ادائیگی کاحکم

  • پاکستان
اسلام آبادہائیکورٹ:سابق آڈیٹر جنرل اختر بلندکو پنشن ادائیگی کاحکم

پنشن شیٹ بنا کرلائیں اور بتائیں کتنے پیسے بنتے ہیں اور کب دیں گے ؟جسٹس محسن اکاؤنٹنٹ جنرل اور آڈیٹر جنرل کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنا نہیں چاہتا،ریمارکس

اسلام آباد(رضوان قاضی)اسلام آباد ہائیکورٹ نے سابق آڈیٹر جنرل پاکستان اختر بلند رانا کو عدالتی حکم کے مطابق پنشن ادائیگی کا حکم دیتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ پنشن کی شیٹ بنا کر لے آئیں اور بتائیں کہ کتنے پیسے بنتے ہیں اور کب دیں گے ؟۔جسٹس محسن اختر کیانی نے سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بوسال کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی،جوائنٹ سیکرٹری فنانس ڈویژن نے کہا ہمارا اس کیس سے کچھ لینا دینا نہیں، صرف متعلقہ ڈیپارٹمنٹ کو پالیسی گائیڈ لائن جاری کرتے ہیں، جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا یہ عام سے سرکاری ملازم کی پنشن کا معاملہ ہے ، یہ پیمنٹ کیسے ہو گی؟،کوئی بھی شخص کسی بھی ڈیپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوتا ہے تو پنشن اس کے متعلقہ ڈیپارٹمنٹ سے جاری ہونی ہے ،جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا میں اکاؤنٹنٹ جنرل اور آڈیٹر جنرل کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنا نہیں چاہتا، اگر ایک آرڈر ہے اس سے آپ اتفاق کریں یا نہیں، اس پر عمل ہونا ہے ،عدالتی حکم ابھی تک نا معطل اور نا ہی کسی کورٹ سے کالعدم ہوا ہے ،آپ آٹھ ماہ میں اپنا کیس لگوا کر عدالتی حکم معطل نہیں کروا سکے ،آپ اٹارنی جنرل اور حکومت سے ریکوئسٹ کر کے آرڈر معطل کروالیں،آپ ڈویژن بینچ یا وفاقی آئینی عدالت سے آرڈر معطل کروا لیں یا عدالتی حکم پر عمل کریں،اگر ریٹائرمنٹ کے بعد کسی عہدے پر دوبارہ تعیناتی کے دوران انہیں مس کنڈکٹ پر نکالا بھی گیا تو سابقہ پنشن متاثر نہیں ہو گی،عدالت نے سماعت12 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اگر یورپ جنگ چاہتا ہے تو روس تیار :پیوٹن

ٹرمپ کا ہونڈوراس الیکشن نتائج میں دھاندلی کا الزام

سعودی قومی بجٹ منظور ،1کھرب 313ارب ریال تخمینہ 165 ارب ریال خسارہ متوقع

مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیاں ، 2فلسطینی شہید

ایف آئی آئی پرائرٹی ایشیا کانفرنس میں جاپانی وزیراعظم کا مشہور مانگا مکالمہ ،سرمایہ کاری کی اپیل

نائیجیریا نے کرسٹوفر موسیٰ کو نیا وزیر دفاع مقرر کر دیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak