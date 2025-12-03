اسلام آبادہائیکورٹ:سابق آڈیٹر جنرل اختر بلندکو پنشن ادائیگی کاحکم
پنشن شیٹ بنا کرلائیں اور بتائیں کتنے پیسے بنتے ہیں اور کب دیں گے ؟جسٹس محسن اکاؤنٹنٹ جنرل اور آڈیٹر جنرل کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنا نہیں چاہتا،ریمارکس
اسلام آباد(رضوان قاضی)اسلام آباد ہائیکورٹ نے سابق آڈیٹر جنرل پاکستان اختر بلند رانا کو عدالتی حکم کے مطابق پنشن ادائیگی کا حکم دیتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ پنشن کی شیٹ بنا کر لے آئیں اور بتائیں کہ کتنے پیسے بنتے ہیں اور کب دیں گے ؟۔جسٹس محسن اختر کیانی نے سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بوسال کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی،جوائنٹ سیکرٹری فنانس ڈویژن نے کہا ہمارا اس کیس سے کچھ لینا دینا نہیں، صرف متعلقہ ڈیپارٹمنٹ کو پالیسی گائیڈ لائن جاری کرتے ہیں، جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا یہ عام سے سرکاری ملازم کی پنشن کا معاملہ ہے ، یہ پیمنٹ کیسے ہو گی؟،کوئی بھی شخص کسی بھی ڈیپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوتا ہے تو پنشن اس کے متعلقہ ڈیپارٹمنٹ سے جاری ہونی ہے ،جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا میں اکاؤنٹنٹ جنرل اور آڈیٹر جنرل کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنا نہیں چاہتا، اگر ایک آرڈر ہے اس سے آپ اتفاق کریں یا نہیں، اس پر عمل ہونا ہے ،عدالتی حکم ابھی تک نا معطل اور نا ہی کسی کورٹ سے کالعدم ہوا ہے ،آپ آٹھ ماہ میں اپنا کیس لگوا کر عدالتی حکم معطل نہیں کروا سکے ،آپ اٹارنی جنرل اور حکومت سے ریکوئسٹ کر کے آرڈر معطل کروالیں،آپ ڈویژن بینچ یا وفاقی آئینی عدالت سے آرڈر معطل کروا لیں یا عدالتی حکم پر عمل کریں،اگر ریٹائرمنٹ کے بعد کسی عہدے پر دوبارہ تعیناتی کے دوران انہیں مس کنڈکٹ پر نکالا بھی گیا تو سابقہ پنشن متاثر نہیں ہو گی،عدالت نے سماعت12 دسمبر تک ملتوی کر دی۔