حکومت خصوصی افراد کے حقوق کیلئے سنجیدہ اقدامات کرے :حافظ نعیم
کسی معذوری کے باوجود نمایاں خدمات سرانجام دینے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں خصوصی افراد کی ملازمتوں کے کوٹہ پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے :عالمی یوم معذوراں پر پیغام
کراچی(سٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ حکومت خصوصی افراد کے حقوق کی فراہمی اور معاشرے میں ان کے تعمیری کردار کو یقینی بنانے کیلئے سنجیدہ اقدامات کرے ، نابینا پن یا کسی دیگر معذوری کا شکار ہونے کے باوجود بعض افراد ملک میں نمایاں اور قابل قدر خدمات سرانجام دے رہے ہیں، جماعت اسلامی انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے ، حکومت معذور افراد کیلئے ملازمتوں میں مختص کوٹہ پر میرٹ کے مطابق عملدرآمد یقینی بنائے ۔ 3دسمبر عالمی یوم معذوراں کے موقع پر کراچی سے جاری بیان میں امیر جماعت اسلامی پاکستان نے کہا کہ پاکستان میں خصوصی افراد کے حوالے سے مستند اعدادوشمار تک مرتب نہیں ہوئے۔
گزشتہ خانہ شماری میں ان کی تعداد اعشاریہ 48 فیصد کے قریب بتائی گئی ، بعض مقامی اور عالمی اداروں کے مطابق پاکستان میں لگ بھگ 2 کروڑ کے قریب افراد کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہیں، حکومت جدید بنیادوں پر خصوصی افراد کے اعدادوشمار مرتب کرے ،کم از کم ہر ڈویژن کی سطح پر معذور افراد کی تعلیم کیلئے خصوصی تعلیمی ادارے اور صحت کے مراکز قائم کئے جائیں، معذور افراد کوکوٹہ کے مطابق ملازمتیں نہیں مل رہیں، یہ ظلم و زیادتی ہے ۔ معذوری کا شکار افراد کیلئے تکنیکی تربیت کا بندوبست کیا جائے اور ان کی بحالی (ری ہیب)کیلئے بھی کاوشیں ہونی چاہئیں، اسی طرح وفاقی و صوبائی حکومتیں خصوصی افراد کیلئے مفت سفری سہولتیں ، چھوٹے کاروبار کیلئے بلا سود قرض کی فراہمی بھی یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ معذور خاندان کے بچوں اوربچیوں کیلئے شادی گرانٹ مختص کی جائے ۔