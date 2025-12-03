جسٹس جہانگیری ڈگری کیس،ایچ ای سی سے ریکارڈ طلب
یونیورسٹی آف کراچی سے ریکارڈ منگوایا جانا بھی لازمی ہے ،درخواست گزاروکیل ایچ ای سی مرکزی ریگولیٹرہے پہلے اس سے ریکارڈ منگوائیں گے :چیف جسٹس سرفرازڈوگر
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے چیف جسٹس سردارسرفرازڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے جسٹس طارق جہانگیری ڈگری تنازع کیس میں ہائیر ایجوکیشن کمیشن سے ریکارڈ طلب کر لیا،گزشتہ روز درخواست گزار وکیل میاں داؤد ،عدالتی معاون بیرسٹر ظفر اللہ عدالت پیش ہوئے ،چیف جسٹس نے کہا بغیر کیس کے میرٹس کے ایچ ای سی سے ریکارڈ طلب کر رہے ہیں،میاں داؤد ایڈووکیٹ نے کہا اس کیس میں یونیورسٹی آف کراچی سے ریکارڈ منگوایا جانا بھی لازمی ہے ،چیف جسٹس نے کہا پہلے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ریکارڈ منگوائیں گے کیونکہ وہ مرکزی ریگولیٹر ہے ،وکیل اسلام آباد بار کونسل نے کہا فریق بننے کی ہماری متفرق درخواست نمبر 4 ہے ۔چیف جسٹس نے کہا متفرق درخواست کو بھی دیکھ لیں گے اورسماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کردی۔