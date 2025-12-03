صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جسٹس جہانگیری ڈگری کیس،ایچ ای سی سے ریکارڈ طلب

  • پاکستان
جسٹس جہانگیری ڈگری کیس،ایچ ای سی سے ریکارڈ طلب

یونیورسٹی آف کراچی سے ریکارڈ منگوایا جانا بھی لازمی ہے ،درخواست گزاروکیل ایچ ای سی مرکزی ریگولیٹرہے پہلے اس سے ریکارڈ منگوائیں گے :چیف جسٹس سرفرازڈوگر

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے چیف جسٹس سردارسرفرازڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے جسٹس طارق جہانگیری ڈگری تنازع کیس میں ہائیر ایجوکیشن کمیشن سے ریکارڈ طلب کر لیا،گزشتہ روز درخواست گزار وکیل میاں داؤد ،عدالتی معاون بیرسٹر ظفر اللہ عدالت پیش ہوئے ،چیف جسٹس نے کہا بغیر کیس کے میرٹس  کے ایچ ای سی سے ریکارڈ طلب کر رہے ہیں،میاں داؤد ایڈووکیٹ نے کہا اس کیس میں یونیورسٹی آف کراچی سے ریکارڈ منگوایا جانا بھی لازمی ہے ،چیف جسٹس نے کہا پہلے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ریکارڈ منگوائیں گے کیونکہ وہ مرکزی ریگولیٹر ہے ،وکیل اسلام آباد بار کونسل نے کہا فریق بننے کی ہماری متفرق درخواست نمبر 4 ہے ۔چیف جسٹس نے کہا متفرق درخواست کو بھی دیکھ لیں گے اورسماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کچا پیاز شوگر کے توازن کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرسکتا

صدیوں پرانے سپین کے سکے کا نیلامی میں نیا ریکارڈ قائم

لیونارڈو ڈاؤنچی کی مونا لیزا بھی’’ماڈرن ‘‘ ہوگئی

ہالف میراتھون میں 137ٹی شرٹس پہن کر دوڑنے کا ریکارڈ

سویا بین آئل وزن میں اضافے کا باعث بن سکتا:تحقیق

سسرال پہنچنے کے 20منٹ بعد دلہن کا شوہر کیساتھ رہنے سے انکار

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak