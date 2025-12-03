پاکستان اور ترکیہ کا سرمایہ کاری، توانائی شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق
اسلام آباد (نامہ نگار) پاکستان اور ترکیہ نے سرمایہ کاری کی سہولت بڑھانے اور توانائی شعبے میں تعاون کے تمام ممکنہ مواقع کو بروئے کار لانے پر اتفاق کیا۔
وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری اور وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک سے ترکیہ کے توانائی اور قدرتی وسائل کے وزیر الپرسلان بیرکتار نے الگ الگ ملاقات کی ، اویس لغاری نے کہا کہ پاکستان بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں (ڈسکوز) کی نجکاری کے لیے بین الاقوامی نجی شعبے کے بااعتماد اور تجربہ کار سرمایہ کاروں کی شرکت کا منتظر ہے ۔پاکستان جلد ہی تین ڈسکوز کی نجکاری کرے گا اور سرمایہ کاروں کے لیے اظہار دلچسپی (ای او آئی) جاری کرنے کیلئے تیار ہے۔