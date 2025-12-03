قومی کمیشن 16 ممبران پارلیمانی کمیٹی 30 دن میں چیئرمین کا تقرر کریگی
چیئرمین پر اتفاق نہ ہونے پر معاملہ وزیر اعظم کو بھجوایا جائے گا، وہ تقرری کے مجاز ہونگے چیئرپرسن کمیشن کی تقرری کیلئے حکومتی و اپوزیشن اراکین کی مساوی نمائندگی لازمی قرار صوبوں سے دو، دو اقلیتی ممبران کمیشن کا حصہ ہوں گے ،ایک ممبر اسلام آباد سے لیا جائیگا
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے کثرت رائے سے منظور ہونے والے قومی کمیشن برائے اقلیت حقوق بل کے مطابق قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق بل 16ممبران پر مشتمل ہوگا اور چاروں صوبوں سے دو، دو اقلیتی ممبران کمیشن کا حصہ ہوں گے ۔چاروں صوبوں سے اقلیتی ممبران کی نامزدگی صوبائی حکومت کرے گی ،جبکہ کمیشن کا ایک ممبر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ہوگا۔ اسلام آباد سے اقلیتی ممبر کی نامزدگی چیف کمشنر اسلام آباد کی صوابدید پر ہوگی۔نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس، نیشنل کمیشن فار اسٹیٹس آف ویمن اور حقوق اطفال کمیشن کے ایک ایک رکن اقلیتی کمیشن کے ممبر ہوں گے ۔ تینوں ممبران کی نامزدگی متعلقہ کمیشن کے چیئرمین کریں گے ۔وزارت قانون، وزارت مذہبی امور، وزارت داخلہ اور وزارت انسانی حقوق کے گریڈ 21کے افسر بھی کمیشن کے ممبران ہوں گے۔
کمیشن کے ممبران اور چیئرمین کیلئے کم سے کم 35سال عمر کی حد مقرر کی گئی ہے، کمیشن کا چیئرمین انسانی حقوق کے تجربے کا حامل فرد ہوگا۔چیئرپرسن کی تقرری کا عمل ایکٹ کے آغاز سے 60دن کے اندر مکمل کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی سیکرٹریٹ چیئرپرسن کمیشن کی تقرری اور طریقہ کار کے آغاز کا پابند ہوگا۔ سپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینیٹ سے مشاورت کے بعد پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیں گے ۔ وزیراعظم چیئرمین قومی اقلیتی کمیشن اور ممبران کا تقرر کرنے کے مجاز ہوں گے ۔قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرپرسن کو کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر ہٹایا جا سکے گا۔اقلیتی کمیشن کو آئینی گارنٹی پر عمل درآمد کا جائزہ لینے اور نگرانی کا اختیار ہوگا۔ اقلیتوں کے حقوق کے فروغ اور تحفظ سے متعلق آئینی حفاظتی اقدامات کی مسلسل مانیٹرنگ کی جائے گی۔آئینی حقوق کے نفاذ میں کمی، خامیوں یا خلاف ورزیوں کی نشاندہی کمیشن کرے گا ،جبکہ اقلیتوں کے حقوق سے متعلق حکومتی اداروں کی کارکردگی کی نگرانی بھی کمیشن کی ذمہ داری ہوگی۔آئینی سکیورٹی میکنزم کو موثر بنانے کے لیے سفارشات حکومت کو بھیجی جائیں گی۔
کمیشن کو عدالتی کارروائیوں میں فریق بننے کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ کمیشن یا اس کا مجاز نمائندہ پولیس سٹیشن، جیل یا کسی بھی سرکاری حراستی مقام کا دورہ کر سکے گا۔اقلیتی قیدیوں، زیر سماعت ملزمان یا حراست میں موجود افراد کی حراست کی قانونی حیثیت کا جائزہ لیا جائے گا جبکہ غیر قانونی حراست کی صورت میں متعلقہ اداروں کو قانونی اقدامات کی سفارش کی جائے گی۔کمیشن اقلیتوں درپیش مسائل پر تحقیق، مطالعات اور مختلف مداخلتوں کی سرپرستی کر سکے گا۔بل کے متن کے مطابق پارلیمانی کمیٹی چار اراکین پر مشتمل ہوگی، کمیٹی میں سینیٹ سے ترجیحا ًدو غیر مسلم اراکین شامل ہوں گے اور قومی اسمبلی سے بھی ترجیحاً دو غیر مسلم اراکین شامل کیے جائیں گے ۔ قومی اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت میں کمیٹی صرف سینیٹ کے اراکین پر مشتمل ہوگی۔اسی طرح، چار رکنی کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن کی برابر نمائندگی ہوگی۔ حکومت اور اپوزیشن کا ایک ایک رکن سینیٹ اور قومی اسمبلی سے ہوگا۔
چیئرپرسن کمیشن کی تقرری کے لیے حکومتی و اپوزیشن اراکین کی مساوی نمائندگی لازمی قرار دی گئی ہے ۔پارلیمانی کمیٹی 30روز کے اندر چیئرمین کا تقرر کرنے کی مجاز ہوگی ،جبکہ عدم تقرری اور چیئرمین کے لیے اتفاق رائے نہ ہونے پر معاملہ وزیر اعظم کو بھجوایا جائے گا۔وزیر اعظم چاروں ممبران میں سے کسی ایک کا بطور چیئرمین پارلیمانی کمیٹی تقرر کریں گے ۔ اقلیتوں کی ترقی، بااختیار بنانے اور مسائل کے حل کے لیے حکومت کو سفارشات فراہم کی جائیں گی۔ کمیشن قانون کے مطابق متعلقہ محکموں سے اقلیتوں سے متعلق معلومات، ڈیٹا اور ریکارڈ حاصل کر سکے گا۔اقلیتوں کے حقوق سے متعلق عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کی نگرانی کمیشن کرے گا جبکہ رکاوٹوں کے ازالے کے لیے اعلیٰ عدلیہ کی رہنمائی اور معاونت بھی حاصل کی جا سکے گی۔اقلیتوں کے مسائل پر آگاہی کے لیے مشاورت، مکالمے اور سیمینار کا انقعاد کیا جائے گا۔سول سوسائٹی اور دیگر اداروں کے ساتھ روابط بڑھا کر اقلیتوں کے تحفظ کا موثر لائحہ عمل تجویز کیا جائے گا۔