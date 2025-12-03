صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سہیل آفریدی ، امریکی قونصل جنرل کی ملاقات، سکیورٹی تعاون پر گفتگو

  • پاکستان
سہیل آفریدی ، امریکی قونصل جنرل کی ملاقات، سکیورٹی تعاون پر گفتگو

معدنیات اور توانائی کی شراکت داری سفارتکاری کو مضبوط کرے گی،تھامس ایکرٹ

پشاور (دنیا نیوز) وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے امریکی قونصل جنرل تھامس ایکرٹ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اہم ملاقات کی جس میں تجارت، سرمایہ کاری، معدنیات، توانائی اور سکیورٹی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ انسدادِ دہشت گردی اور انسداد منشیات میں تعاون پر بھی گفتگو ہوئی۔تھامس ایکرٹ کا کہنا تھا کہ تجارتی سفارتکاری امریکی خارجہ پالیسی کا مرکزی ستون ہے ، اقتصادی سفارتکاری کے فروغ سے مجموعی امن و استحکام کو تقویت ملے گی، معدنیات اور توانائی کی شراکت داری اقتصادی سفارتکاری کو مضبوط کرے گی۔

سہیل آفریدی نے کہا کہ خیبر پختونخوا منرلز ایکٹ کے تحت مقامی آبادی کو سرمایہ کاری میں اوّلین ترجیح حاصل ہے ، مقامی آبادی کو فائدہ پہنچانے والی نجی سرمایہ کاری کی مکمل حوصلہ افزائی کریں گے اور اسے سہولت دی جائے گی۔سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ عوامی مفاد صوبائی حکومت کی اوّلین ترجیح ہے ، صوبائی حکومت سستی اور صاف توانائی کے لیے چھوٹے پن بجلی گھروں اور ڈیموں پر کام کر رہی ہے ۔وزیراعلیٰ نے مزید کہا کہ نائن الیون کے بعد دہشتگردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہوا، اب صوبائی حکومت انفراسٹرکچر، ادارہ جاتی مضبوطی اور استعداد سازی پر کام کر رہی ہے ، ضم شدہ اضلاع میں نایاب معدنی ذخائر سے مقامی آبادی کو براہ راست فائدہ دیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اگر یورپ جنگ چاہتا ہے تو روس تیار :پیوٹن

ٹرمپ کا ہونڈوراس الیکشن نتائج میں دھاندلی کا الزام

سعودی قومی بجٹ منظور ،1کھرب 313ارب ریال تخمینہ 165 ارب ریال خسارہ متوقع

مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیاں ، 2فلسطینی شہید

ایف آئی آئی پرائرٹی ایشیا کانفرنس میں جاپانی وزیراعظم کا مشہور مانگا مکالمہ ،سرمایہ کاری کی اپیل

نائیجیریا نے کرسٹوفر موسیٰ کو نیا وزیر دفاع مقرر کر دیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak