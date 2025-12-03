صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر رجسٹرڈ وی پی این پاکستان کی قومی سلامتی کیلئے بڑا خطرہ قرار

  • پاکستان
غیر رجسٹرڈ وی پی این حملوں کی پلاننگ، افواہوں ،غیر قانونی سرگرمیوں کیلئے استعمال ہو رہے شہری صرف پی ٹی اے سے منظور شدہ اور رجسٹرڈ وی پی این استعمال کریں،سرکاری حکام

اسلام آباد (دنیا نیوز) غیر رجسٹرڈ وی پی این پاکستان کی قومی سلامتی کیلئے بڑا خطرہ قرار دے دیئے گئے ۔سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گرد، غیر ملکی ایجنٹ اپنے وجود کو چھپانے کیلئے غیر قانونی وی پی این استعمال کر رہے ہیں، غیر رجسٹرڈ وی پی این کا حملوں کی منصوبہ بندی، افواہوں، پراپیگنڈے اور غیر قانونی سرگرمیوں کیلئے استعمال ہورہا۔حکام نے کہا کہ ایسی سرگرمیوں سے پاکستان کا ہر شہری غیر محفوظ ہو جاتا ہے ، اپنے ملک اور اپنی حفاظت کیلئے غیر رجسٹرڈ وی پی این کا استعمال ہرگز نہ کریں، صرف پی ٹی اے سے منظور شدہ اور رجسٹرڈ وی پی این استعمال کریں۔ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر رجسٹرڈ مفت وی پی این دراصل آپ کا ڈیٹا چرا رہے ہیں ۔ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ اربوں روپے کے ٹیکس اور فیس بیرون ملک منتقل ہو رہی ہے ۔

