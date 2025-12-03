پاکستان اورکینیڈاکا زرعی و غذائی شعبوں میں تجارتی فروغ کاعزم
پالیسیوں میں اصلاحات کامقصد درآمد و برآمد کنندگان کی سہولت کو یقینی بنانا :ڈاکٹرمصدق
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی ڈاکٹر مصدق ملک نے کینیڈین ہائی کمشنر برائے پاکستان، ہز ایکسی لینسی طارق علی خان سے ملاقات کی، اس موقع پر سیکرٹری وزارتِ موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی عائشہ موریانی بھی موجود تھیں، ملاقات میں پاکستان اور کینیڈا کے مابین جی ایم کینولا کی تجارت کے مختلف پہلوؤں، خصوصاً ہارمونائزڈ سسٹم (ایچ ایس) کوڈز سے متعلق پیچیدگیوں اور متعلقہ طریقہ کار میں بہتری کی ضرورت پر تبادلۂ خیال کیا گیا،ڈاکٹر مصدق ملک نے ہائی کمشنر کو یقین دلایا کہ وزارت تمام ممکنہ انتظامی تاخیر کو کم سے کم کرنے کے لیے پُرعزم ہے اور یہ کہ مستقبل میں موجودہ پالیسیوں میں جو بھی اصلاحات کی جائیں گی، ان کا بنیادی مقصد طریقہ کار کو آسان بنانا اور درآمد و برآمد کنندگان کی سہولت کو یقینی بنانا ہوگا۔ہائی کمشنر طارق علی خان نے پاکستان اور کینیڈا کے درمیان زرعی اور غذائی شعبوں میں تجارتی مواقع کے فروغ کے حوالے سے مضبوط دوطرفہ تعلقات کے عزم کا اعادہ کیا۔