صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یو اے ای کے ساتھ شراکت داری مزید گہری کرنے کے خواہاں :صدر

  • پاکستان
یو اے ای کے ساتھ شراکت داری مزید گہری کرنے کے خواہاں :صدر

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)صدر مملکت آصف علی زرداری نے متحدہ عرب امارات کے قومی دن پر تہنیتی پیغام میں کہا کہ پاکستان اور یو اے ای کے تاریخی برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں، تعلقات مشترکہ مذہب، اعتماد اور نسل در نسل رشتوں پر قائم ہیں۔

چار نسلوں سے ہمارے خاندان کا یو اے ای سے خصوصی تعلق ہے ۔ بیگم نصرت بھٹو نے آخری ایام یو اے ای میں گزارے ، شہید بینظیر بھٹو نے یو اے ای میں جلاوطنی گزاری۔ صدر نے کہا کہ پاکستان یو اے ای کے امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعاگو ہے ۔ مزید برآں صدر مملکت نے کہا کہ آج سے 36 سال قبل2دسمبر 1988 کو گیارہ برس کے مارشل لا اور آمریت کے بعد پاکستان میں جمہوری حکومت بحال ہوئی ،35 سالہ بے نظیر بھٹو کی سربراہی میں جمہوریت کی واپسی کا سفر شروع ہوا۔ صدر مملکت نے کہا کہ اس دن قوم میں امید کی نئی لہر دوڑ گئی ،بے نظیر بھٹونے پاکستان کی سب سے کم عمر وزیر اعظم بن کر عوامی حکومت، جمہوریت اور مساوات کے عزم کو تقویت دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اگر یورپ جنگ چاہتا ہے تو روس تیار :پیوٹن

ٹرمپ کا ہونڈوراس الیکشن نتائج میں دھاندلی کا الزام

سعودی قومی بجٹ منظور ،1کھرب 313ارب ریال تخمینہ 165 ارب ریال خسارہ متوقع

مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیاں ، 2فلسطینی شہید

ایف آئی آئی پرائرٹی ایشیا کانفرنس میں جاپانی وزیراعظم کا مشہور مانگا مکالمہ ،سرمایہ کاری کی اپیل

نائیجیریا نے کرسٹوفر موسیٰ کو نیا وزیر دفاع مقرر کر دیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak