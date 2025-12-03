یو اے ای کے ساتھ شراکت داری مزید گہری کرنے کے خواہاں :صدر
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)صدر مملکت آصف علی زرداری نے متحدہ عرب امارات کے قومی دن پر تہنیتی پیغام میں کہا کہ پاکستان اور یو اے ای کے تاریخی برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں، تعلقات مشترکہ مذہب، اعتماد اور نسل در نسل رشتوں پر قائم ہیں۔
چار نسلوں سے ہمارے خاندان کا یو اے ای سے خصوصی تعلق ہے ۔ بیگم نصرت بھٹو نے آخری ایام یو اے ای میں گزارے ، شہید بینظیر بھٹو نے یو اے ای میں جلاوطنی گزاری۔ صدر نے کہا کہ پاکستان یو اے ای کے امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعاگو ہے ۔ مزید برآں صدر مملکت نے کہا کہ آج سے 36 سال قبل2دسمبر 1988 کو گیارہ برس کے مارشل لا اور آمریت کے بعد پاکستان میں جمہوری حکومت بحال ہوئی ،35 سالہ بے نظیر بھٹو کی سربراہی میں جمہوریت کی واپسی کا سفر شروع ہوا۔ صدر مملکت نے کہا کہ اس دن قوم میں امید کی نئی لہر دوڑ گئی ،بے نظیر بھٹونے پاکستان کی سب سے کم عمر وزیر اعظم بن کر عوامی حکومت، جمہوریت اور مساوات کے عزم کو تقویت دی۔