بانی پی ٹی آئی سے سیاسی ملاقاتیں ممکن نہیں، فیصل واوڈا
اسلام آباد(آن لائن)سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے سیاسی ملاقاتیں ممکن نہیں، بہنوں سے ملاقات غیر سیاسی ہے ، یہ اُن کا حق تھا جو انہیں ملا۔
ایک بیان میں فیصل واوڈا نے کہا کہ آپ کو مشورہ دیا تھا، آج آپ کو فائدہ ہوگیا، دو قدم پیچھے، ایک قدم آگے ، یہی سیاسی راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اڈیالہ اور اسلام آباد میں بَلوہ نہ کرکے مثبت قدم اُٹھایا ہے ۔سینیٹر فیصل واوڈا نے مزید کہا کہ بہنوں کی ملاقات غیر سیاسی ہے ، یہ ان کا حق تھا جو انہیں ملا، سیاسی ملاقاتیں ممکن نہیں۔