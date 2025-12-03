پمز ایکٹ :قائمہ کمیٹی نے وزارت قانون سے وضاحت طلب کرلی
ایکٹ 2023 کی سیکشن 6(3) کے حوالے سے معاملہ لا ڈویژن کو بھجوا دیا گیا
اسلام آباد (نیوز رپورٹر )سینیٹ قائمہ کمیٹی برائے قومی صحت نے وزارت قانون سے پمز ایکٹ 2023 کی سیکشن 6(3) پر وضاحت طلب کرتے ہوئے معاملہ لا ڈویژن کو بھیج دیا ، کمیٹی کا اجلاس چیئرمین سینیٹر امیر ولی الدین چشتی کی زیر صدارت ہوا، جس میں سینیٹرز سید مسرور احسن، انوشہ ر حمن احمد خان، وزیر مملکت ڈاکٹر مختار احمد بھرتھ اور متعلقہ حکام شریک ہوئے ، چیئرمین نے مرحوم سینیٹر عرفان الحق صدیقی کی پارلیمانی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا،کمیٹی نے دو پرائیویٹ ممبرز بل "مینٹل ہیلتھ (ترمیمی) بل 2025" اور "ڈریپ (ترمیمی) بل 2025" موخر کر د ئیے ، اجلاس میں پمز اور شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی/سکول آف ڈینٹسٹری کے انتظامی امور پر بریفنگ دی گئی ، حکام نے بتایا کہ پمز وزارت صحت کے تحت جبکہ ایس زیڈ اے بی ایم یو خود مختار ادارہ ہے ، پرنسپل SOD کے مطابق 500 طلبہ، 164 عملہ اور 126 ڈینٹل چیئرز فعال ہیں جبکہ میکسیلو فیشل سرجری خدمات پمز فراہم کرتا ہے ۔سینیٹر انوشہ ر حمن نے پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹروں کے سرٹیفکیٹس کی توثیق میں مشکلات اور آئی بی سی سی کی جانب سے مبینہ اضافی رقم وصولی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا،کمیٹی نے متعلقہ حکام کو بریفنگ کے لیے طلب کرنے کی ہدایت کی۔ ڈریپ نے ویب سائٹ پر معلومات اپ لوڈ کرنے ، ادویات کی دستیابی کا نیا ٹیب اور QR کوڈ شکایتی نظام متعارف کرانے سے آگاہ کیا، 51 میں سے 40 شکایات نمٹا دی گئیں ، وزیر مملکت نے بتایا کہ ملک گیر HIV سروے جاری ہے جو دسمبر 2025 کے وسط تک مکمل ہوگا ۔