  • پاکستان
خصوصی افراد معاشرے کا اہم حصہ، مساوی مواقع ترجیح : ایاز صادق

درپیش مسائل کے حل کیلئے فعال کردار کی ضرورت :ڈپٹی سپیکرکاعالمی دن پرپیغام

اسلام آباد(نامہ نگار)سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے خصوصی افراد کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ خصوصی افراد ہمارے معاشرے کا ایک اہم، فعال اور باعزت حصہ ہیں،انہوں نے کہا کہ خصوصی افراد کو معاونت، مناسب سہولیات اور مساوی مواقع فراہم کیے جائیں تو وہ تعلیم، ٹیکنالوجی، سول سروس، کھیل، کاروبار اور سماجی خدمات سمیت ہر میدان میں ملک کا نام روشن کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اقوامِ متحدہ کے تحت منایا جانے والا یہ دن اس عزم کی تجدید ہے کہ خصوصی افراد کی مکمل شمولیت، بااختیارت، باوقار زندگی اور ترقی کے مساوی مواقع کو قومی ترجیحات کا حصہ بنایا جائے ۔ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی سید غلام مصطفی شاہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ خصوصی افراد کو درپیش مسائل کے حل کے لیے قانون سازی کے ساتھ ساتھ معاشرتی رویوں میں مثبت تبدیلی، بنیادی سہولیات کی فراہمی، اور متعلقہ اداروں کے مربوط و فعال کردار کی ضرورت ہے ۔

