سی پیک توانائی و انفراسٹرکچرشعبوں میں تاریخی تبدیلی لائی:احسن اقبال

  • پاکستان
وسطی ایشیائی ممالک بھی پاکستانی بندرگاہوں سے فائدہ اٹھائیں:فورم سے خطاب

اسلام آباد (وقائع نگار)وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات پروفیسر احسن اقبال نے اُرمچی میں منعقدہ تیان شان فورم برائے وسطی ایشیا اقتصادی تعاون سے کلیدی خطاب کرتے ہوئے یوریشیا میں علاقائی رابطوں، جیو اکنامک انضمام اور مشترکہ خوشحالی کے ایک نئے دور کی ضرورت پر زور دیا۔وفاقی وزیر نے کہا کہ تیان شان کا خطہ جو قدیم شاہراہِ ریشم کا تاریخی دروازہ رہا ہے ، اب جدید، منسلک اور مربوط یوریشین معیشت کے احیا کی قیادت کرے ،انہوں نے چین، وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے اس سٹریٹجک اتحاد کو اجاگر کیا جو 3.9 ارب آبادی اور 25 کھرب ڈالر سے زائد مشترکہ جی ڈی پی کا حامل ہے ۔انہوں نے وسطی ایشیائی ممالک کو دعوت دی کہ وہ پاکستان کی بندرگاہوں، انفراسٹرکچر اور صنعتی بنیاد سے فائدہ اٹھائیں،احسن اقبال نے کہا کہ چین۔پاکستان اقتصادی راہداری (CPEC) پاکستان میں توانائی و انفراسٹرکچر کے شعبوں میں تاریخی تبدیلی لائی ہے ،سی پیک کے تحت 8,000 میگاواٹ بجلی نیشنل گرڈ میں شامل ہوئی، 1,000 کلومیٹر سے زائد جدید موٹرویز تعمیر ہوئیں،گوادر پورٹ فعال ہوا، صنعتی زونز، ڈیجیٹل کاریڈور اور توانائی تعاون کیلئے بنیاد رکھی گئی۔

