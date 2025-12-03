پاکستان میں دہشت گردی کا بھیانک سلسلہ بڑی گیم کا حصہ
سیاسی محاذ پر دہشت گردی کے خلاف یکسوئی بھی بڑا مسئلہ بنی رہی ہے
(تجزیہ:سلمان غنی)
بنوں میں مسلح افراد کے حملہ کے نتیجہ میں ایک اسسٹنٹ کمشنر سمیت چار افراد کی شہادت کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے کہ دہشت گرد دہشت گردی کے حوالہ سے پسپائی اختیار کرنے کو تیار نہیں اور وہ پاکستان میں دہشت گردی کے حوالہ سے اپنے ایک مذموم ایجنڈا پر گامزن ہیں اور ان کا ہدف پاکستان کے سکیورٹی ادارے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سکیورٹی اداروں کو کمزور بنائے بغیر وہ اپنے مذموم ایجنڈا پر کامیاب نہیں ہو سکتے جبکہ دوسری جانب فوج سمیت سکیورٹی ادارے بھی پاک سرزمین کو دہشت گردی اور تخریب کاری سے پاک کرنے کے لئے پرعزم اور ثابت قدم ہیں اور کوئی دن ایسا نہیں جا رہا کہ جب مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کو ٹارگٹ نہ کیا جاتا ہو اور انہیں ان کے انجام پر نہ پہنچایا جائے لہٰذا اس امر کا جائزہ ضروری ہے کہ آخر دہشت گردی کا یہ عمل روکے کیوں نہیں رک رہا ۔جہاں تک اس مذموم عمل کا سدباب نہ ہونے کا سوال ہے تو یہ بھیانک سلسلہ ایک بڑی گیم کا حصہ ہے۔
اگر زمینی حقائق کا جائزہ لیا جائے تو حقائق یہی ہیں کہ اسلحہ امریکن فنڈنگ، انڈین سرزمین افغان اور ٹارگٹ پاکستان ہے اور اس ایجنڈا کے تحت وہ سرگرم نظر آ رہے ہیں ۔حالیہ مہینوں میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا خصوصاً 10مئی کو پاکستانی فوج کے ہاتھوں بھارت کو ہونے والی شکست فاش کے بعد مغربی بارڈر کے اردگرد دہشت گردی بڑھی ہے اس حوالہ سے اسلام آباد میں دہشت گردی کے خلاف کام کرنے والے ادارے انسٹی ٹیوٹ اینڈ سکیورٹی سیڈز کی رپورٹ اہم ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ نومبر میں حملوں میں تقریباً 9فیصد اضافہ ہوا ملک بھر میں دہشت گردی کے 97واقعات رپورٹ ہوئے اکتوبر میں ان حملوں کی تعداد 89تھی رپورٹ کے مطابق عام شہریوں کی اموات میں اکتوبر کے مقابلہ میں 80فیصد اضافہ ہوا نومبر میں دہشت گردی سے 54عام شہری جاں بحق ہوئے جو اکتوبر میں 30تھے اس سے واضح ہوتا ہے کہ دہشت گرد آسان ہدف کے پیچھے رہے ہیں ۔نومبر میں دہشت گردی سے 25سکیورٹی فورسز کے اہلکار 17امن کمیٹیوں کے ارکان جاں بحق جبکہ 83سکیورٹی اہلکار 67عام شہری اور امن کمیٹی کے چار ارکان زخمی ہوئے ، سکیورٹی فورسز کی کا رروائیوں کے نتیجہ میں 206 عسکریت پسند مارے گئے۔
سیاسی محاذ پر دہشت گردی کے خلاف یکسوئی بھی مسئلہ بنی رہی ہے اور بعض سیاسی و مذہبی قوتیں بالواسطہ طور پر بڑے آپریشن کے خلاف رہی ہیں اور اس سیاسی کمزوری کا فائدہ دہشت گردوں نے اٹھایا ہے ماضی میں بغیر کسی تحقیق اور غور کے دہشت گردوں کی افغان سرزمین سے واپسی اور انہیں یہاں بسانے کی خواہش بھی پاکستان کو الٹ پڑی اور انہوں نے یہاں آ کر پھر سے اپنا کھیل کھیلنا شروع کیا اور آج کی صورتحال میں بھی یہی لوگ سرگرم ہیں کچھ علاقائی قوتیں اور خصوصاً بھارت پراکسیز کے طور پر عسکریت پسندوں کو استعمال کرتی رہیں اور کر رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بعض ماہرین دہشت گردی کو ایک علاقائی پاور گیم سمجھتے ہیں جس میں بھارت افغانستان کے مختلف دھڑے قابل ذکر ہیں ۔بارڈر فورسز انٹیلی جنس سسٹم اپنی نتیجہ خیزی کے لئے وسائل مانگتے ہیں لیکن وسائل کی عدم فراہمی بھی ان کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ صرف فوجی اپریشن سے ممکن نہیں اس کے لئے پا کستان میں اتفاق رائے مضبوط معاشی بنیاد جدید انٹیلی جنس سسٹم شدت پسند بیانیہ کا خاتمہ لازم ہے جب تک یہ اقدامات نہیں ہوں گے دہشت گردی کی جڑیں کاٹنا مشکل ہو جائے گا جہاں تک دہشت گردی کے خاتمہ کے حوالہ سے پختونخوا حکومت کے طرز عمل کا سوال ہے تو پختونخوا کی حکومت اس حوالہ سے کنفیوژن کا شکار ہے اگر عملاً دیکھا جائے تو صوبائی حکومت کے طور پر جس طرح دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں حکومت کو فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہئے ویسا لگ نہیں رہا اور بدقسمتی سے آج پختونخوا سب سے زیادہ دہشت گردی کی زد میں ہے اور حکومت آپریشن کے معاملات سے الگ تھلگ کھڑی نظر آ رہی ہے ۔